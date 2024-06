Fallimento Italia, Spalletti in bilico? Circola già il nome del sostituto!

Gran brutta sconfitta dell’Italia che viene eliminata dalla Svizzera da EURO 2024, Spalletti nel mirino della critica, spunta il nome del possibile sostituto.

Una eliminazione che fa male quella dell’Italia, sconfitta per 2-0 dalla Svizzera. Con questo risultato la nazionale abbandona agli Ottavi di Finale l’Europeo 2024 di Germania, pur avendo tutt’altre aspettative. Eppure non è stata solo la gara contro gli elvetici a non aver convinto: si dalla prima gara della fase a gironi l’Italia non è piaciuta, né per impostazione in campo né (e soprattutto) per l’atteggiamento della squadra.

Il CT è così finito sotto accusa, con alcune sue scelte che pesano tanto sull’andamento e sul rendimento della Nazionale a Euro 2024. Su tutte le convocazioni, con ben 10 difensori risultati poi inutilizzati nel modulo con la difesa a quattro imposta da Spalletti, dove sarebbe forse stato più opportuno convocare qualche attaccante in più, considerando i vari Orsolini oppure Politano lasciati a casa.

Ultime notizie Italia, Spalletti esonerato? Sui social si invoca Allegri come prossimo CT

Motivazioni che pesano anche sul possibile futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale italiana. Nella giornata di domani, inoltre, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato una conferenza stampa alle ore 12 stesso nel ritiro della Nazionale a Iserlohn, in Germania. Probabile che si parlerà proprio del futuro del CT e dello stesso presidente.

Intanto sui social circolano voci circa un avvicendamento sulla panchina dell’Italia. In molti chiedono l’esonero di Luciano Spalletti, forse la più grande delusione viste le aspettative iniziali, e sostituirlo con Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, stando all’opinione popolare, potrebbe essere più adatto a preparare una nazionale con poco tempo a disposizione, rispetto a un allenatore come Spalletti che invece ha bisogno di più tempo e allenamenti a disposizione per trasmettere i propri concetti di calcio ai giocatori.

Al momento, va detto, non ci sono segnali circa possibili dimissioni di Spalletti da CT della Nazionale Italiana, così come non si attendono particolari notizie o stravolgimenti dalla conferenza stampa di domani. Intanto il commissario tecnico ha da poco terminato la propria di conferenza stampa, facendo intuire la sua intenzione di non lasciare la panchina dell’Italia. Ecco quanto evidenziato:

“Io sono tranquillissimo nel giocarmela. L’altra volta mi sarei aspettato una reazione diversa al passaggio del turno e non ci posso stare a questa roba qui perché poi la pressione si sente e i ragazzi la sentono. Detto ciò, la responsabilità è mia e di nessun altro. Non ci sono problemi”.

Non resta che attendere le prossime ore per capire quali saranno le intenzioni di Spalletti. Intanto Massimiliano Allegri resta disponibile in caso di clamorosa chiamata.