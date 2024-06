Rinnoverà col Napoli, arriva la conferma: fissato l’incontro decisivo

Ci sarà un altro rinnovo in casa Napoli: arriva la conferma su quando ci sarà l’incontro decisivo per la firma.

Fondamentali per la costruzione della rosa che sarà a disposizione di Antonio Conte saranno i rinnovi per alcuni calciatori la cui situazione contrattuale richiede un adeguamento. Il club azzurro, infatti, dovrà evitare il trascinarsi all’interno della nuova stagione di situazioni burrascose come accaduto nell’ultima annata con il caso di Victor Osimhen, il cui rinnovo, con fissazione di una clausola a 120 milioni di euro, è avvenuto solo nel pieno del campionato.

Bisognerà così risolvere rapidamente anche altre situazioni, come quella di Khvicha Kvaratskhelia, il cui contratto richiederà un deciso adeguamento viste le cifre piuttosto basse che gli sono corrisposte rispetto al suo rendimento. Ma non è il solo: basti pensare ad esempio anche ad altri come Folorunsho, Caprile e Meret.

Napoli, Meret verso il rinnovo: i dettagli

Sembra vicinissima alla risoluzione proprio la situazione di Alex Meret. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la prossima settimana il Napoli incontrerà il suo agente Federico Pastorello per mettere nero su bianco al suo rinnovo con il Napoli. Il suo contratto, in scadenza al 30 giugno 2025, verrà così esteso ulteriormente. Filtra un deciso ottimismo sulla buona chiusura di questa trattativa, che gli permetterebbe di rimanere il portiere titolare del Napoli almeno per un’altra stagione.

Tra l’altro, la fiducia dell’ambiente Napoli è stata confermata anche dal neo allenatore Conte nel corso della sua conferenza stampa di presentazione col club azzurro, il quale aveva parlato in termini molto postivi di lui, così come anche di Elia Caprile, in ritorno dal prestito all’Empoli e possibile suo concorrente. Anche lo stesso agente Pastorello si era espresso in termini positivi nei giorni scorsi in merito alle possibilità di rinnovo del suo assistito, definendo l’estensione del suo contratto come un qualcosa di dovuto, ma confermando anche le buone possibilità che questo effettivamente potesse avvenire.

Il Napoli quindi continuerà a puntare sul portiere friulano, nonostante qualche dubbio spesosi presentato sul suo rendimento. Spesso il pubblico napoletano si è infatti diviso nel considerarlo come un portiere valido o meno, ma la società da tempo ha intrapreso la strada della fiducia nei suoi confronti e continuerà così. D’altronde, anche colui che potrebbe essere considerato come il dominus del prossimo mercato azzurro, cioè Antonio Conte, ha continuato a ribadire questo atteggiamento e la società, di conseguenza, non potrà far altro che rispettare tale linea.