Napoli, annuncio a sorpresa di Spalletti in conferenza: c’entra Kvaratskhelia

L’Italia sarà impegnata nel proprio ottavo di finale domani contro la Svizzera, mentre la Georgia sfiderà la Spagna domenica. Arriva l’annuncio a sorpresa di Spalletti su Kvaratskhelia.

In casa Napoli ci sono diverse situazioni da risolvere, tra cui quelle di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. La situazione riguardante il capitano del Napoli sembra quasi rientrata, mentre per quella del georgiano c’è ancora qualche interrogativo.

Nonostante il veto imposto da Conte, Kvaratskhelia ha rimandato i discorsi sul futuro al termine dell’Europeo. Intanto dalla Germania arriva l’annuncio a sorpresa di Luciano Spalletti sull’esterno georgiano del Napoli.

Napoli, annuncio a sorpresa di Spalletti su Kvaratskhelia: cosa si sono detti

L’ultima stagione del Napoli non si è conclusa nel migliore dei modi, con gli azzurri che si sono piazzati al decimo posto in Serie A. L’annata ha mostrato diverse crepe all’interno della squadra, che al termine della stagione hanno portato all’esplosione di casi spinosi. Tra questi c’è quello di Kvaratskhelia, il cui futuro è in bilico tra il rinnovo col Napoli e la cessione al PSG. Gli azzurri sperano di far rientrare il caso quanto prima, ma intanto arriva un annuncio a sorpresa. A farlo è il C.T. Luciano Spalletti in conferenza, che ha parlato proprio di Kvaratskhelia:

“Sono in contatto con tanti miei ex calciatori e Kvara è uno di questi, ci siamo scambiati i complimenti per il passaggio del turno. Ora è a un livello top e può giocare contro qualsiasi avversario e in qualsiasi squadra”.

L’ex allenatore del Napoli – e quindi di Kvaratskhelia – ha annunciato in conferenza stampa di aver parlato con il georgiano in questi giorni. Spalletti si è complimentato con Kvaratskhelia per il passaggio dei gironi con la sua Georgia, e lo stesso ha fatto il georgiano con il C.T dell’Italia. Inoltre Spalletti ha elogiato Kvara, affermando come sia ad un livello alto di gioco, e come ad oggi possa giocare in qualsiasi squadra.

Dopo aver sgrezzato Kvaratskhelia nel suo ultimo anno sulla panchina del Napoli – conclusosi con la vittoria dello scudetto – Spalletti ha continuato a mantenere un rapporto stretto con il georgiano. Il legame tra l’ex allenatore del Napoli ed i suoi ex calciatori probabilmente non si scalfirà, soprattutto dopo l’impresa che è stata compiuta insieme. Attualmente il futuro di Kvaratskhelia è in forte dubbio, con il Napoli che spinge per trattenerlo, mentre il PSG preme per il suo acquisto. Dopo l’Europeo se ne saprà sicuramente di più. E chissà se nella chiacchierata con Spalletti, l’esterno azzurro non abbia comunicato le sue intenzioni per il futuro all’attuale C.T. dell’Italia.