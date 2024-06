Lukaku Napoli, il Chelsea apre allo sconto: svelata la cifra per chiudere

Novità su Romelu Lukaku: il Chelsea può fare uno sconto al Napoli di Antonio Conte, allenatore con cui il belga vorrebbe lavorare.

Romelu Lukaku è un obiettivo partenopeo: nella conferenza stampa di presentazione, Conte ha rilasciato parole al miele per l’ex centravanti dell’Inter ed ha fatto trapelare la volontà del tecnico leccese di volerlo allenare in questa sua nuova avventura. Su Victor Osimhen è stato chiaro ed ha affermato che la situazione che lo coinvolge è molto chiara ed ha lasciato intendere che la cessione del nigeriano è solo una questione di tempo.

Con il Napoli senza numero 9, di conseguenza, Manna e De Laurentiis starebbero sondando il terreno per alcuni attaccanti affinchè venga garantito a Conte un pacchetto offensivo da cui trarre il meglio. L’ex Juve ed Inter ha voluto render noto quali saranno i punti fondamentali del suo Napoli: lavoro, dedizione e sacrificio.

Valori che uno come Lukaku avrebbe incarnato bene dati i precedenti all’Inter sotto la gestione Conte: due anni pieni ma di grande successo. Uno scudetto nella stagione 2020/21 ed una finale di Europa League, persa contro il Siviglia, nella stagione precedente. De Laurentiis sta trattando con il Chelsea: ecco le possibili cifre dell’affare che potrebbe condurre il belga sotto l’ombra del Vesuvio.

Il Chelsea può fare sconti al Napoli, attenzione all’inserimento di un club di Serie A

Il Chelsea di Todd Boehly è pronto a ricominciare tutto da capo: dopo anni bui, i blues disputeranno la Conference League. Un risultato che non può appagare un club che soltanto 3 anni fa ha raggiunto l’apice vincendo una finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola.

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, il Chelsea che inizialmente avrebbe richiesto il pagamento della clausola rescissoria da 44 milioni di euro, avrebbe abbassato le pretese intorno ai 35 milioni: prezzo sicuramente più ragionevole ma che il Napoli non vorrebbe investire data l’età del calciatore ed un mercato che offre anche migliori profili. Rimane, però, viva la possibilità Milan per il belga, maggiormente orientato, però, verso il ritorno da Antonio Conte.

La Conference League rilancerà le ambizioni dei ragazzi di Enzo Maresca, il quale avrebbe bisogno di un numero di giocatori non troppo vasto per evitare problemi di spogliatoio e malumori che non farebbero bene alla rivalutazione del team inglese. Romelu Lukaku ed il Chelsea si dovranno necessariamente separare. La proprietà ha fatto sapere che il belga dovrà essere ceduto a titolo definitivo ed un’opzione in prestito non sarà presa in considerazione.