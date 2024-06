Ritiro SSC Napoli a Dimaro, il programma ufficiale: due amichevoli e tanti incontri con Conte!

A breve, brevissimo, il primo dei due ritiri del Napoli avrà il via, la società ha ufficializzato il programma per il Trentino.

A breve, per la precisione 13 luglio, il primo dei due ritiri del Napoli avrà il suo via. Come da ormai consuetudine, la preparazione degli azzurri al nuovo campionato sarà divisa in due parti: la prima a Dimaro, in Trentino, la seconda in quel di Castel di Sangro, in Abruzzo.

La società di Aurelio De Laurentiis, attraverso il proprio ufficio stampa, ha ufficializzato il programma del primo ritiro, che darà ufficialmente il via all’era Conte, almeno sul rettangolo verde.

Ritiro Dimaro, svelate le date ed il programma: tutto ciò che c’è da sapere, tra conferenze ed amichevoli

Il via si avrà nel sopracitato 13 luglio. In questa data, i tifosi ed ovviamente i giornalisti presenti, potranno assistere alla conferenza stampa di Antonio Conte, che aprirà le danze dei sette giorni in Trentino. La conferenza si terrà in Piazza Madonna della Pace, all’interno del Teatro Dimaro.

Il giorno successivo 14 luglio, sempre in Piazza Madonna della Pace, nel palco allestito appositamente, ci sarà la possibilità di incontrare quattro giocatori della rosa azzurra. Il 16 luglio, si vedrà finalmente all’opera il primo Napoli di Conte, seppur in amichevole, un friendly match che si terrà allo Stadio comunale Carciato.

Il 17 luglio ci sarà la seconda conferenza, questa volta con un calciatore, una conferenza, sempre svolta all’interno del Teatro Dimaro, ma a cui potranno partecipare unicamente i media accreditati. Il giorno successivo, 18 luglio, nel palco allestito in Piazza Madonna della Pace, i tifosi potranno incontrare il tecnico con il suo staff. Sempre sullo stesso palco, il 19 luglio, ci sarà il consueto dj – set di presentazione della squadra.

Il 20 luglio, sarà nuovamente il campo a parlare, con la seconda amichevole del Napoli, ancora allo Stadio comunale Carciato. Successivamente, per concludere, nel palco allestito in Piazza Madonna della Pace, si darà il saluto all’ormai casa fissa del ritiro azzurro, con una serata di musica condita da tanti ospiti.

Di seguito, il programma completo reso noto dalla società:

Insomma, sette giorni pieni, in cui tutti i tifosi partenopei potranno affacciarsi alla nuova realtà targata Conte con tutto l’entusiasmo scaturito dall’ingaggio dello stesso allenatore pugliese. Un ritiro, che inizierà a dirci qualcosa in più sulla faccia del nuovo Napoli, un nuovo Napoli, che sarà “Arrabbiato” per utilizzare un termine più politically correct.