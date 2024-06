Kvara esce allo scoperto e risponde a Conte: risposta in diretta sul futuro

Kvhicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la storica vittoria contro il Portogallo con la sua Georgia.

Nottata storica per la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia, che con la vittoria per 2-0 ai danni del Portogallo, si assicura un passaggio storico agli ottavi di finale di Euro 2024. Nelle scorse ore, Antonio Conte lo ha blindato, allontanando così le sirene del Paris Saint Germain che sembra fortemente interessato all’ex Dinamo Batumi.

Tuttavia, il calciatore sembra ancora non sbilanciarsi su quello che sarà il suo destino, considerando che lo stesso diretto interessato ha rimandato il tutto a dopo l’Europeo, non sbilanciandosi circa una sua permanenza.

Ultime notizie SSC Napoli, parla Kvara: le parole su Conte e sul futuro

L’attaccante del Napoli e della Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, parlando dell’impresa della sua Nazionale e non solo.

Di seguito, quanto dichiarato dal numero 77 dei partenopei:

“È stata dura, era il nostro sogno. Tutti i giocatori sono stati straordinari. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. Maglietta Ronaldo? Sì l’ho avuta, il giorno più bello della mia vita. Parole Conte? Lo rispetto, ma non so ancora quale sarà il mio futuro. Deciderò tutto dopo l’Europeo”.

Parole che lasciano ancora un alone di mistero circa le sue intenzione, ma in ogni caso Conte è stato chiaro: Kvaratskhelia non si muoverà. Una presa di posizione forte che ha diffuso un cauto ottimismo in casa partenopea.