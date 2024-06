Kvara, conferme sulla missione in Germania di De Laurentiis: cosa sta succedendo

Il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia in vista dei prossimi anni. Svelata l’ultima mossa della società azzurra.

In casa Napoli ci sono alcune situazioni da risolvere. Tra queste c’è sicuramente il “caso” Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno azzurro, tramite il suo entourage, ha fatto sapere la volontà di lasciare Napoli nelle prossime settimane. Le parole del procuratore e del padre del giocatore hanno fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando non poco clamore tra i tifosi. A distanza di alcuni giorni, la situazione non sembrerebbe ancora rientrata, ancor più dopo le parole di ieri sera del classe 2001.

Oltre alla volontà del calciatore e delle persone a lui vicine, vanno analizzate anche le idee di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha sempre ritenuto il georgiano un punto cardine del suo progetto e l’ha ribadito con forza durante la presentazione ufficiale andata in scena ieri. Infatti, l’allenatore italiano ha sottolineato che sarà lui a decidere il futuro degli azzurri, sottolineando come non sia presente alcuna possibilità di vedere Kvaratskhelia in un’altra squadra.

Caso Kvaratskhelia, la società lavora al rinnovo: l’ultima idea

Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe separare le proprie strade. Tale affermazione è possibile solo per il calciatore, in quanto la società non ha alcuna intenzione di cedere il georgiano. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, ci sono conferme in merito alla partenza di De Laurentiis per la Germania. Siccome la Georgia ha centrato la qualificazione agli ottavi di EURO 2024, il classe 2001 dovrà restare con la propria Nazionale ancora per un po’.

Dietro la scelta del presidente De Laurentiis ci sarebbe ovviamente la volontà di blindare il calciatore. Infatti, il viaggio intrapreso dal patron azzurro – di cui si è già parlato nella serata di mercoledì 26 giugno – servirà a convincere Kvaratskhelia a restare a Napoli per i prossimi anni. Oltre a ciò, però, si parlerà inevitabilmente anche del rinnovo contrattuale. La dirigenza partenopea – la cui presenza in Germania è stata battuta anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – è pronta ad offrire al georgiano un nuovo contratto, il quale gli permetterà di raggiungere i top protagonisti della Serie A, sotto l’aspetto legato alle cifre e non solo.

Si tratta, quindi, di un incontro cruciale che farò da perno fondamentale per il futuro progetto di Antonio Conte. Infatti, l’allenatore italiano non ha mai preso in considerazione una possibile cessione di Kvaratskhelia, proprio come palesato ieri durante la conferenza andata in scena al Palazzo Reale di Napoli. Non a caso, il gesto del presidente De Laurentiis nasce anche dalla voglia di non regalare un primo dispiacere all’allenatore italiano.