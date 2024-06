Conte, spunta già il primo murales in città: è meraviglioso – VIDEO

Napoli ed il Napoli stanno già mostrando tutto il proprio amore ad Antonio Conte. Svelata la prima iniziativa in città.

Ieri è stata una giornata importante per il Napoli e non solo. All’interno del Palazzo Reale della città, è andata in scena la presentazione ufficiale di Antonio Conte. L’allenatore si è calato nel mondo azzurro per la prima volta, rispondendo alle domande dei giornalisti e sottolineando tutta la propria voglia di iniziare.

Tutto ciò, non è di certo passato inosservato ai tifosi del Napoli. Quest’ultimi, stravedono per l’allenatore italiano, il quale vanta una mentalità vincente capace di permettere alla squadra di tornare ad essere competitiva. L’ex Juventus ha poi sottolineato come abbia già ricevuto tanto amore dai sostenitori, i quali sono letteralmente “impazziti” al momento dell’annuncio ufficiale arrivato dalla società.

Conte, nasce il primo murales a Napoli: le immagini

La storia d’amore tra Antonio Conte e il Napoli è nata già qualche settimana fa. All’interno del Palazzo Reale si è però concretizzata ulteriormente, in quanto per la prima volta l’ex calciatore ha risposto alle domande dei giornalisti nella veste di allenatore azzurro. Intanto, i tifosi azzurri hanno voluto omaggiare il neo tecnico. Nelle ultime ore, è comparso un primo murales in città che ritrae proprio il condottiero dei partenopei. Si tratta di una dimostrazione d’amore importante, arrivata ancor prima dell’inizio della nuova stagione.