Buongiorno Napoli, notizia super sull’affare: quando può arrivare la chiusura definitiva

Alessandro Buongiorno continua ad essere nel mirino del Napoli. Le ultimissime sull’affare con il Torino di Urbano Cairo.

In casa Napoli è giunto il momento di cancellare il passato per ripartire. Come anticipato anche ieri da Antonio Conte, la squadra dovrà portare con sé un po’ di rabbia per la passata stagione. L’allenatore, nel giorno della sua presentazione ufficiale è apparso molto motivato e voglioso di fare bene. Al tempo stesso, però, ha sottolineato come sia presente l’assoluta necessità di investire sul mercato in entrata in diversi reparti, in modo particolare in difesa.

La retroguardia azzurra è stata tutt’altro che impenetrabile nell’ultima stagione. In tante occasioni, il reparto ha messo in mostra degli interpreti “inadeguati”, i quali hanno faticato e non poco nel corso dell’annata. Ora, con l’avvento di Antonio Conte la musica sarà certamente ben diversa. Infatti, l’allenatore avrebbe già individuato i profili adeguati per il suo gioco, e tra questi sarebbe presente Alessandro Buongiorno. Non a caso, nelle ultime ore, sarebbero emerse notizie importanti circa il futuro del calciatore in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono sempre più vicini a lui, con la possibilità di chiudere il tutto non appena termina l’Europeo.

Mercato Napoli, Buongiorno è più vicino: c’è l’accordo con il calciatore

Il Napoli continua ad avvicinarsi in modo concreto ad Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è reduce da una stagione ad altissimo livello, motivo per il quale è ormai pronto per il salto di qualità. Ciò nonostante, prima di mettere nero su bianco la firma con il club azzurro, sarà necessario trattare con il Torino per concludere l’operazione ad una cifra “opportuna”.

A tal proposito, come riportato da Nicolò Schira, ci sarebbero stati degli importanti passi avanti nelle ultime ore. Il noto esperto di mercato ha sottolineato come il Napoli si stia avvicinando in modo concreto ad Alessandro Buongiorno. Di seguito l’analisi dettagliata del giornalista.

“Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli dal Torino. Il Napoli è fiducioso di concludere la trattativa dopo EURO2024 e ha già trovato l’accordo con il difensore centrale per un contratto fino al 2029 (2,5 milioni di euro/anno + bonus)”.

Naturalmente, una volta raggiunto l’accordo con il calciatore, la trattativa non è da ritenersi conclusa. Infatti, sarà necessario convincere il presidente Urbano Cairo. Quest’ultimo, parte da una base di 35 milioni di euro più bonus, quindi la cifra potrebbe aumentare ancor più. A quel punto, sarò necessario l’intervento di Aurelio De Laurentiis, il quale deciderà se assecondare o meno le richieste del club granata per permettere ad Antonio Conte di lavorare con il giocatore italiano.