Slovacchia, notizia straordinaria per Lobotka: adesso è ufficiale!

La Slovacchia ha disputato oggi pomeriggio il suo terzo match della fase a girone degli Europei. Pareggio per la squadra di Calzona, che però conquista un posto negli ottavi di finale

Alle 18:00, la Slovacchia dell’azzurro Stanislav Lobotka, allenata da mister Ciccio Calzona, è scesa in campo per disputare il terzo match ed ultimo match del proprio girone. La selezione slovacca ha affrontato al Walstadion di Francoforte la Romania, ultima avversaria del Gruppo E dei campionati Europei di calcio.

Nessuna delle due compagni è riuscita ad imporsi, il risultato finale è stato di 1-1, ma i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli sono riusciti ad ottenere un pass per gli ottavi di finale. Tra i migliori in campo, ancora una volta, il centrocampista partenopeo, autore della solita prestazione di qualità e quantità.

Pareggio Slovacchia, passaggio come migliore terza: Lobotka sontuoso

Fischio finale della gara tra Slovacchia e Romania, risultato finale di 1-1, valido per la terza giornata del Gruppo E. La Nazionale slovacca si è portata in vantaggio con una rete di Ondrej Duda, al minuto 24′, su assist della vecchia conoscenza del calcio italiano, Juraj Kucka. Dopo pochi minuti, al 37′, un altro calciatore di Serie A, Razvan Marin, in forza all’Empoli, dal dischetto sigla la rete per la Romania, che vale l’1-1 finale e che è un vero e proprio sospiro di sollievo per le due squadre.

La squadra di Calzona, grazie al punto che si sono divise Belgio e Ucraina, è riuscita a consolidare il terzo posto con il pareggio ottenuto poco fa, che vale l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Ancora una volta, prestazione top di Stanislav Lobotka, tra i migliori dei suoi e grande certezza per l’ex tecnico azzurro.. Il centrocampista è stato sicuramente uno dei migliori calciatori della fase a gironi di questi Europei, mantenendo uno standard di prestazioni molto alto. Il Napoli se lo gode, consapevole che sarà allenato da un fuoriclasse del mestiere, Antonio Conte, che potrà farlo rendere al meglio.

Intanto, una soddisfazione di non poco conto per Stanislav Lobotka, ma anche per Francesco Calzona e una grande figura storica come quella di Marek Hamsik: l’ex capitano azzurro ha voluto con forza questa esperienza in maglia slovacca, anche a costo di dover rinviare il suo ritorno all’ombra del Vesuvio. Ad ammetterlo è stato le stesso Marek, che oggi collabora con Calzona nello staff della sua Slovacchia, con tanto di traguardo storico appena celebrato.