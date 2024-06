Lukaku al Napoli? Conte si sbottona: il suo annuncio

Da pochi minuti, si è conclusa la presentazione ufficiale di Antonio Conte. Le parole del tecnico sul futuro di Lukaku.

Il Napoli ha presentato quest’oggi Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro si è reso protagonista di alcune dichiarazioni importanti dinanzi ai giornalisti. Per la prima volta dopo la firma, l’ex Juventus si è sbottonato su alcuni temi importanti come ad esempio quelli legati al mercato.

Infatti, l’arrivo di Antonio Conte al Napoli porta con sé garanzie molto importanti. Il neo allenatore è voglioso di portare la squadra ad alti livelli, ma prima sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Uno dei reparti in bilico è senza dubbio l’attacco, ormai alle prese con la possibile cessione di Victor Osimhen. A tal proposito, il tecnico ha analizzato il futuro di Romelu Lukaku, il quale è stato accostato agli azzurri.

Conte: “Lukaku è un calciatore incredibile. Non ho altri commenti”

A margine della sua presentazione ufficiale, Antonio Conte ha risposto per la prima volta alle domande dei giornalisti da allenatore del Napoli. Il neo condottiero azzurro ha svolto subito un ruolo importante, andando a toccare diversi temi cruciali. Tra questi, c’è sicuramente quello legato all’attaccante, con l’allenatore che ha analizzato il futuro di Romelu Lukaku. Di seguito le sue parole a riguardo.

“Uno dei miei più grandi obiettivi è quello di migliorare il calciatore. Fortunatamente, ci son quasi sempre riuscito nel corso della mia carriera perché parliamo di un aspetto che mi interessa. Proveremo a fare le giuste operazioni per diventare più forti. Romelu è un giocatore eccellente, non c’è assolutamente nessun commento da fare”.

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico. Dopo aver salutato la Roma al termine del prestito, l’attaccante belga ha fatto ritorno al Chelsea. La sua posizione a Londra è tutt’altro che solida, motivo per il quale il club inglese gli sta già cercando una nuova sistemazione. Questa volta, però, l’obiettivo è mettere a segno una cessione a titolo definitivo. Tutto ciò rende l’affare ancor più complicato, con gli inglesi che non sono intenzionati a svendere il proprio calciatore.

In questo senso, va analizzata la posizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha già lavorato e vinto ai tempi dell’Inter assieme al belga, motivo per il quale potrebbe spingere per un possibile approdo in Campania. Ovviamente, le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento della trattativa e non solo.