Ultim’ora su Lukaku, la notizia non piacerà ad Antonio Conte

Il Napoli continua a sondare il terreno che porta al nome di Lukaku, obbiettivo numero uno di Conte per l’attacco del prossimo anno. Il bomber, però, pare avere parecchi estimatori

Antonio Conte vuole Romelu Lukaku come nuovo numero nove per la prossima stagione. L’addio di Victor Osimhen è ormai cosa certa, il calciatore non rimarrà in Italia e andrà via dal capoluogo campano. La società, nelle ultime settimane, si è mossa per concretizzare quanto prima l’affare in uscita: ciò nonostante, non sembrano esserci estimatori pronti a far follie per il nigeriano.

Il d.s. Giovanni Manna, anche se impegnato a risolvere la questione Osimhen, sta cercando di concretizzare l’acquisto di Lukaku. Il calciatore, impegnato con la Nazionale belga nei campionati Europei di calcio, è in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. L’attaccante pare avere le idee chiare riguardo la prossima meta, il Napoli lo affascina, ma sul classe ’93 ci sarebbero numerosi club.

Calciomercato Napoli, per Lukaku concorrenza di diversi club dall’Arabia Saudita

Romelu Lukaku vuole il Napoli ed il Napoli vuole Romelu Lukaku. Il bomber belga ha fatto ritorno al Chelsea, dopo il prestito alla Roma, ma è pronto a saluterà la città di Londra. Secondo quanto riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs di givemesport.com, sull’attaccante ci sarebbero diverse squadre arabe, pronte ad accontentare le pretese sul cartellino dei londinesi:

Romelu Lukaku resta nel mirino del Napoli e interessa anche in Arabia Saudita. Non sono previsti rilanci da parte dell’Al-Hilal, che già ha presentato un’offerta, ma Al-Ahli, Al-Shabab e Al-Qadsiah hanno tutte chiesto informazioni al Chelsea, che si aspetta almeno 38 milioni di sterline (45 milioni di euro, ndr).

Allo stato attuale delle cose, la trattativa per la cessione di Lukaku non decolla per via delle eccessive richieste da parte dei Blues, ritenute fuori luogo sia dalla dirigenza azzurra che dall Al-Hilal. Inoltre, il belga al Chelsea guadagna circa 10 milioni di euro, cifra ampiamente fuori portata dalle casse del club di Aurelio De Laurentiis.

Il nuovo interesse registrato dagli altri 3 club arabi potrebbe complicare i piani del Napoli, che spera di strappare uno sconto importante dal Chelsea confidando sull’assenza di reali pretendenti disposti a pagare la cifra della clausola rescissoria, che da oggi potrebbero esserci. Ad Europeo concluso, sono attesi senza dubbio nuovi sviluppi: il bomber farà ritorno in Inghilterra e potrà finalmente parlare con gli attuali proprietari del cartellino, magari spingendo per una nuova cessione verso l’Italia, questa volta sponda Vesuvio, a cifre ridotte.