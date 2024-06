Ultime calcio Napoli, slitta ancora l’ok del Real per Marin: Romano svela cosa sta accadendo

Slitta l’ok del Real Madrid per l’acquisto di Rafa Marin: Fabrizio Romano ha svelato ciò che sta accadendo.

Manna è a lavoro per chiudere il primo colpo del nuovo capitolo Antonio Conte. Il nuovo direttore sportivo ha le idee ben chiare su quella che sarà la costruzione del nuovo Napoli, il cui obiettivo è quello di tornare immediatamente competitivo in vista della prossima stagione, caratterizzata dall’assenza delle coppe europee.

Gli azzurri, in questo momento, monitorano anche diversi profili per aumentare la qualità del reparto difensivo: nelle ultime ore hanno preso quota i nomi di Jaka Bijol dell’Udinese, Maxence Lacroix del Wolfsburg e Strahinja Pavlovic del Salisburgo. I profili che però a Manna interessano di più rimangono quelli di Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, prossimo allo svincolo dall’Atletico Madrid. Riguardo al primo c’è un accordo con il giocatore ma non con la società granata che non intende fare sconti alla richiesta di 40-45 milioni di euro, sul secondo il nodo da sciogliere riguarda le eventuali commissioni degli agenti, data la condizione da svincolato.

Intanto, Rafa Marin è ad un passo dall’essere un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2002 ha disputato 33 partite nell’ultima stagione de La Liga con la maglia dell’Alaves, squadra in cui ha giocato in prestito dal club di Florentino Perez. Un ostacolo, però, ha rallentato la trattativa e, l’esperto di mercato, Fabrizio Romano lo ha svelato.

La trattativa Rafa Marin con il Real Madrid sta rallentando: il motivo

Rafa Marin sarà presto un giocatore del Napoli: il difensore spagnolo firmerà un contratto di 5 anni con stipendio di 1,2 milioni a stagione più bonus. Il centrale spagnolo, mai debuttante in prima squadra con il Real Madrid avrà in futuro la possibilità di rilanciarsi proprio al Santiago Bernabeu. L’intoppo che sta rallentando la trattativa, infatti, è il diritto di recompra da parte del club spagnolo, inserito nell’affare.

Una formula già adottata in passato proprio a discapito di club italiani e che ha dato i suoi frutti: Morata dalla Juventus nel 2016 e più recentemente Brahim Diaz dal Milan. Il Napoli, però, potrà tutelarsi da questa opzione a disposizione dei blancos. Nel caso in cui le prestazioni di Rafa Marin convincessero la dirigenza, al termine della stagione 2024-2025, la società partenopea potrà versare altri 10 milioni per rendere più onerosa l’eventuale recompra del Real Madrid: da 25 a 50 milioni nel 2026 e da 35 a 70 milioni nel 2027. Tutte questioni che, evidentemente, vanno ancora sistemate.