Napoli, cambia tutto: imminente il rinnovo di un azzurro

Oltre ai possibili colpi in entrata ed in uscita, il Napoli lavora anche ai vari rinnovi di contratto. Sarebbe imminente il rinnovo di un azzurro, con il suo futuro che cambia improvvisamente.

La stagione del Napoli non è stata delle migliori, con gli azzurri che sono stati insufficienti per l’intero arco della stagione. Il pessimo rendimento della squadra ha fatto rivedere i piani anche per quanto riguarda il rinnovo di alcuni azzurri.

Al momento ce ne sono diversi in bilico, che potrebbero partire, ma anche rinnovare il proprio contratto. Per un azzurro lo scenario è cambiato, con la cessione scacciata ed il rinnovo ormai imminente.

Napoli, cambia il futuro di un azzurro: rinnovo ad un passo

Nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Svariate volte è accaduto che giocatori ormai verso la cessione clamorosamente rimanessero nel proprio club è rinnovassero il contratto. Anche in casa Napoli è imminente uno scenario del genere. Come riporta Il Mattino, Alex Meret è ad un passo dal rinnovo con il Napoli, con il club che avrebbe proposto un triennale con opzione per un’ulteriore anno. Qualcosa di inaspettato, visto che fino a qualche settimana fa si parlava di Meret come uno dei sicuri partenti in questa sessione di calciomercato.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha cambiato totalmente il futuro del portiere italiano. Meret è sempre stato al centro delle critiche da parte dei tifosi azzurri, che sono ritornati all’attacco soprattutto in questa stagione. Dopo una stagione così complicata, si è parlato molto del futuro di Meret, che ormai sembrava lontano da Napoli. Nei piani del club non c’era l’intenzione di rinnovare il contratto dell’estremo difensore, che sarebbe poi stato ceduto ad un altro club. Antonio Conte invece si è impuntato ed ha chiesto fermamente la permanenza di Alex Meret al Napoli. Il tecnico azzurro vede il portiere come uno dei punti di riferimento dello spogliatoio e da cui ripartire per risollevare il Napoli dopo l’ultima annata.

Dopo che è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione, il Napoli è pronto a blindare Meret anche per accontentare le richieste del suo agente. Difatti Mario Giuffredi ha chiesto un prolungamento del contratto affinché Meret restasse in azzurro, altrimenti si sarebbe guardato altrove. La dirigenza del Napoli su indicazione di Conte è pronto ad accontentare le richieste di Giuffredi e del suo assistito Meret. L’idea del Napoli è quella di proporre un contratto triennale – con scadenza a giugno 2027 – con l’opzione di rinnovo fino al 2028. La palla passa a Meret e al suo agente, ma dovrebbero esserci tutte le condizioni affinché il rinnovo di contratto si concretizzi nelle prossime settimane.