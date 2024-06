Napoli aspetta Conte! Spunta lo scatto in aereo, l’allenatore pronto per la presentazione – FOTO

Napoli è pronta ad abbracciare Antonio Conte. Il tecnico è in arrivo a Napoli in vista della presentazione di domani, come testimonia lo scatto in aereo.

In casa Napoli sale l’attesa per la presentazione del nuovo allenatore, Antonio Conte, che avverrà nella giornata di domani al Palazzo Reale. Il tecnico salentino ha già fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno le scorse settimane, per poi ripartire per le vacanze.

Spunta uno scatto in aereo di Conte, che è diretto verso Napoli per la presentazione ufficiale da nuovo allenatore del Napoli.

Napoli, Conte è in arrivo: spunta lo scatto in aereo

Manca sempre meno alla conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino è pronto a dare ufficialmente il via alla sua avventura in azzurro, con le prime parole che saranno raccolte nella giornata di domani. Intanto Conte è proprio in arrivo a Napoli, come testimonia lo scatto raccolto dalla redazione di Spazionapoli.it. Il nuovo allenatore del Napoli è stato beccato sul volo partito da Ibiza, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza.

Conte è dunque in arrivo a Napoli, dove è pronto il bagno di folla nella giornata di domani in vista della conferenza stampa. La tifoseria partenopea è pronta a salutare il suo allenatore, che volgerà le prime dichiarazioni della sua avventura al Napoli. C’è fermento in città, con la gioia pronta ad esplodere domani all’esterno del Palazzo Reale per Antonio Conte.