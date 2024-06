Mercato Napoli, accelerata per un obiettivo: oggi l’incontro con gli agenti

Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul mercato, con Manna che lavora su più fronti. In giornata previsto l’incontro con gli agenti di un obiettivo di mercato.

Giorno dopo giorno, le varie trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo. Ormai mancano pochi giorni all’apertura ufficiale della sessione estiva, dove ogni momento sarà buono per concretizzare i vari colpi di mercato.

Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare i vari reparti del Napoli, con diversi obiettivi messi nel mirino. Oggi possibile incontro con gli agenti di un obiettivo, che potrebbe avvicinarsi ulteriormente agli azzurri.

Mercato Napoli, la trattativa entra nel vivo: oggi l’incontro con gli agenti di un obiettivo

Sono diverse le trattative su cui sta lavorando il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Alcune di queste sono state messe in stand-by, mentre per altre potrebbero essere imminenti degli incontri decisivi per chiudere l’affare. Il DS del Napoli è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, ed uno dei nomi sondati è quello di Leonardo Spinazzola. Il terzino italiano si separerà dalla Roma a causa della scadenza del contratto, e quindi dal 1 luglio sarà un free agent. Come riporta Sky Sport, il Napoli starebbe accelerando, ed in giornata è previsto un incontro con gli agenti di Spinazzola.

Gli azzurri hanno individuato Spinazzola come possibile sostituto del partente Mario Rui, che però ancora non ha trovato una nuova sistemazione. Seppur ci siano dei dubbi sulle condizioni fisiche del terzino italiano, il Napoli sembra convinto di affondare il colpo. In giornata Manna dovrebbe incontrare gli agenti di Spinazzola per capire le richieste d’ingaggio e commissione, ed eventualmente formulare una proposta ufficiale. Si appresta dunque ad entrare nel vivo l’affare che potrebbe portare Leonardo Spinazzola al Napoli a parametro zero. Ovviamente non c’è solo il Napoli sul terzino italiano, ma anche altri club italiani ed esteri.

Spinazzola si prenderà il giusto tempo per valutare attentamente ogni singola offerta, tra cui sceglierà quella più vantaggiosa per il prosieguo della sua carriera calcistica. Al momento però nessun club si è fatto avanti così come il Napoli, che presto potrebbe addirittura chiudere il colpo qualora Spinazzola gradisse la destinazione. Il Napoli dopo aver effettuato delle valutazioni dal punto di vista delle condizioni fisiche del terzino, ha deciso di proseguire questa trattativa. La giornata odierna potrebbe dunque rappresentare un primo passo importante verso il trasferimento di Spinazzola in azzurro. Non ci resta che attendere dunque ulteriori sviluppi che emergeranno da questo incontro che dovrebbe andare in scena in giornata.