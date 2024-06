Nuovo incontro con l’agente di capitan Di Lorenzo: decisione a sorpresa di De Laurentiis

In casa Napoli tiene ancora banco la situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Le ultimissime sul futuro del capitano.

Le strade di Giovanni Di Lorenzo e del Napoli potrebbero separarsi al termine della stagione. Il capitano azzurro ha fatto sapere alla società che non intende proseguire la propria esperienza in Campania, motivo per il quale ha preso vita un duro “scontro”. L’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha ribadito più volte le proprie idee, le quali continuano ad essere legate alla cessione nonostante l’avvento di Antonio Conte in panchina.

Infatti, l’arrivo del neo allenatore, non ha modificato la volontà di Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo, piace a tante squadre italiane tra cui la Juventus di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo stravede per le qualità del calciatore, visto anche l’ottimo rapporto maturato nella stagione che ha portato lo Scudetto in Campania. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi nuovi dettagli legati al futuro del terzino.

Caso Di Lorenzo, previsto un incontro tra Giuffredi e il club: le ultime

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo dovrà essere deciso in tempi brevi. Il capitano del Napoli vorrebbe cambiare aria, visti i numerosi contrasti avuti con il presidente De Laurentiis. Stamane, come riportato da “Il Corriere dello Sport” sarebbero emersi nuovi dettagli su un possibile incontro che andrà in scena tra Mario Giuffredi e la società partenopea. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“L’ultimo contatto tra Di Lorenzo e il signor Antonio è andato in scena al telefono, dalla Germania, dopo la sconfitta dei nostri con la Spagna: il capitano ha ribadito l’intenzione di andare via, l’allenatore quella di non lasciarlo andare. Ma oggi finirà la fase a gironi e dunque, come da accordi stretti con il suo agente Mario Giuffredi dopo il primo incontro di un paio di settimane fa, è arrivato il momento di ritrovarsi per fare un nuovo punto della situazione. Cosa che accadrà proprio in questi giorni. Chissà che questa volta alla riunione non partecipi anche De Laurentiis”.

La volontà del calciatore appare ormai molto chiare: lasciare Napoli e il Napoli. La decisione del capitano, con ogni probabilità, non cambierà nelle prossime settimane. Infatti, uno dei protagonisti dello Scudetto è ormai deciso ad abbandonare il progetto azzurro. Ciò nonostante, però, l’ultima parola spetterà sempre ad Aurelio De Laurentiis, visto il contratto da rispettare. Infatti, il patron azzurro non ha alcuna intenzione di svendere il calciatore.