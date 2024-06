Olivera in un nuovo ruolo con l’Uruguay, sorpresa per il Napoli: idea anche per Conte

Da qualche giorno ha preso il via la Copa America 2024. Stanotte, è stato il turno di Mathias Olivera con la propria Nazionale.

Il Napoli guarda con molta attenzione la Copa America iniziata da qualche giorno. I calciatori azzurri impegnati in giro per il mondo sono diversi, ma in modo particolare sono presenti all’Europeo e non solo. Infatti, stanotte c’è stato il debutto ufficiale di Mathias Olivera con l’Uruguay. La Nazionale sudamericana ha sfidato Panama, racimolando sul campo un successo per 3-1 ed i primi punti del girone.

Oltre all’ottima prestazione di squadra, però, a mettersi in mostra è stato anche Mathias Olivera. Quest’ultimo, viene da una stagione non facile con il Napoli, ma nutre sempre della fiducia del CT Bielsa. Quest’ultimo, non a caso, ha deciso di sperimentare un nuovo ruolo per il difensore azzurro.

Copa America, l’Uruguay di Olivera trionfa: nuovo ruolo per l’azzurro

La Copa America dell’Uruguay è iniziata stanotte contro Panama. Il match si è concluso sul punteggio di 3-1, con gli uomini di Bielsa che hanno dominato dal primo all’ultimi minuto. Intanto, va sottolineato che Mathias Olivera è stato impiegato in un ruolo del tutto inedito. Infatti, il difensore del Napoli è sceso in campo da difensore centrale al fianco di Araujo. La prestazione è stata molto buona, motivo per il quale si tratta di un esperimento riuscito.

La nuova idea del CT Bielsa potrebbe esser utile anche per Antonio Conte. Infatti, il neo allenatore del Napoli potrebbe decidere di utilizzare il calciatore come centrale di difesa. Ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi, ancor più perché l’ex tecnico della Juventus non ha ancora avuto modo di lavorare con il gruppo squadra.