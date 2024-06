Mercato Napoli, possibile addio definitivo per l’azzurro: cessione in Serie A

Il Napoli lavora sul mercato in uscita, dopo gli ultimi giorni trascorsi a programmare le entrate. Vicina la cessione per un azzurro, che piace in Serie A

Il Napoli prosegue nel suo percorso di rifondazione. Il nuovo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, si sta dedicando sia alla definizione di nuovi acquisti, sia alla valutazione di possibili cessioni. Dopo la stagione appena conclusa, la lista dei partenti in casa partenopea è abbastanza lunga.

Oltre agli esuberi di vecchia data, è anche a rischio la permanenza di calciatori che non sono riusciti ad imporsi nelle esperienze in prestito, lontani dal capoluogo campano. Uno di questi, dopo un inizio di carriera promettente, pare essersi perso, almeno per il momento, ed il club di Aurelio De Laurentiis ne sta valutando la cessione. Il ragazzo in questione piace tanto in Serie A, ed in particolare ad un club.

Calciomercato Napoli, Zanoli verso il Genoa: ecco la formula e le cifre dell’operazione

A differenza dei vari Caprile, Folorunsho e Gaetano, che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante lontano da Napoli, Alessandro Zanoli ha faticato e non poco nella seconda parte di stagione, vissuta in prestito con la maglia della Salernitana. Secondo quanto riportato da Telenord, il laterale destro sarebbe con la valigia pronta, ormai destinato a salutare gli azzurri, e starebbe aspettando la definizione dell’operazione tra Genoa e Napoli. La piazza ligure è gradita al classe 2000, che avrebbe così l’occasione di rilanciarsi dopo la retrocessione con la maglia granata, vissuta, tra l’altro, da comprimario.

Il Grifone sarebbe a un passo dal trovare l’accordo con il Napoli, per assicurarsi le prestazioni del giovane nato a Carpi. L’emittente ligure parla di un prestito oneroso, dal valore di 500 mila euro, con obbligo di riscatto legato al numero di presenze che Zanoli metterà a referto con la maglia rossoblù, che dovrebbero aggirarsi tra le 20 e le 23.

I liguri avrebbero anche definito i dettagli economici relativi all’obbligo di riscatto: si parla di un conguaglio che si aggira tra i 6 e i 6 milioni e mezzo di euro, per completare l’operazione al termine del prossimo anno. Sarebbero 7 milioni in totale, una cifra non da poco, considerando che il calciatore vanta ancora poche presenze nel massimo campionato italiano.

Il Napoli riflette, e valuta questa ipotesi. Zanoli, chiuso da Mazzocchi e (forse) capitan Di Lorenzo, è in una fase di carriera in cui ha bisogno di trovare maggiore continuità, per ritrovarsi e poter tornare a mostrare quanto di buono visto durante gli esordi in Serie A, sotto la guida di Luciano Spalletti.