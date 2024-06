Insigne cambia squadra? Addio Toronto, clamorosa rivelazione sul futuro

L’ex calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito ad un eventuale esperienza lontano da Toronto. Clamorosa suggestione per il finale di carriera

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è apparso in grande spolvero nell’ultimo periodo: assieme all’altro italiano emigrato in terra americana, Federico Bernardeschi, è uno dei pilastri del Toronto. Da quando gioca in Major League Soccer, lo scugnizzo di Frattamaggiore è uscito dai radar della Nazionale di Luciano Spalletti.

Ciò nonostante, le ambizioni per un finale di carriera al top non mancano. In un’intervista rilasciata di recente, il calciatore ha ammesso che sogna di concludere la carriera in un grande club, che per un motivo ben noto è legato indissolubilmente al Napoli e ad i napoletani.

Insigne, ipotesi Boca Juniors per il finale di carriera sulle orme di De Rossi e Maradona

“La scelta che ho fatto mi ha cambiato la vita”. Così lo scorso marzo Lorenzo Insigne rivendicava la propria decisione, quella di lasciare Napoli per volare dall’altra parte del mondo, in America, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Dopo qualche mese, questa volta in un’intervista rilasciata a Diaro Olé, l’ambizione del talento napoletano si è spostata verso una clamoroso cambio di maglia, direzione Buenos Aires, sulle orme dell’icona Maradona e dell’amico Daniele De Rossi:

Ho 33 anni, sono molto vecchio. Mi piacerebbe giocare nel Boca Junior. Nella vita non si sa mai. Il tifoso argentino è come quello napoletano, è molto caloroso. Non so se un giorno ci riuscirò. Penso che mi piacerebbe giocare nel Boca, come Daniele.

Un sogno, per ora, che nelle prossime settimane potrebbe diventare realtà. Lorenzo Insigne sulle orme di Diego Armando Maradona, per un finale di carriera da vivere in uno degli stadi più importanti del mondo, La Bombonera, dove ritroverebbe Edinson Cavani, altro simbolo del Napoli. Un’ipotesi di inizio estate, che potrebbe presto evolversi in un trasferimento dal sapore suggestivo.

L’ultimo italiano che ha vestito la casacca del Boca è stato l’ex compagno ai tempi della nazionale e ora allenatore della Roma, Daniele De Rossi, che ha sempre parlato bene dell’esperienza in terra argentina. Insigne potrebbe diventare l’ultimo anello di collegamento, in scala temporale, tra La Bombonera ed il Maradona, tra Buenos Aires e Napoli, tra gli argentini ed i napoletani… una storia d’amore senza fine.