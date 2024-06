Calciomercato, ingaggio quadruplicato: vuole il Napoli grazie a Conte!

Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo big in rosa in vista della prossima stagione. Le ultimissime sulla trattativa del club azzurro.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. La società azzurra non è affatto felice dell’andamento dell’annata appena conclusa, motivo per il quale si starebbe provando quantomeno a migliorare la squadra. Quest’ultima, è già stata affidata ad Antonio Conte, il quale proverà a risollevare il morale del gruppo in vista degli impegni. Ovviamente, l’obiettivo principale è tornare ad essere competitivi, ma ciò sarà possibile soprattutto grazie al mercato in entrata.

Uno dei primissimi obiettivi del Napoli porta il nome di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è reduce da una stagione da assoluta protagonista, attraverso la quale ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità. Non a caso, il futuro dell’italiano sembrerebbe già scritto visto il passaggio (ormai scontato) in una big. Quest’ultima, potrebbe essere il Napoli, ancor più a causa della volontà di Antonio Conte di puntare sul calciatore. Infatti, nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli importanti circa il futuro del giocatore e non solo.

Il Napoli spinge per Buongiorno: c’è lo zampino di Conte nell’affare

Alessandro Buongiorno e il Napoli son pronti ad unire le proprie strade in vista della prossima stagione. Il difensore del Torino è attualmente il primo obiettivo per la difesa, la quale dovrà essere puntellata con diverse entrate. Stamane, come riportato da “TuttoSport” ci sarebbero stati contatti positivi tra il calciatore e Antonio Conte. Di seguito l’analisi del quotidiano circa l’andamento dell’operazione.

“È rimasto colpito da tanta stima, l’effetto Conte ha sicuramente aperto una breccia e Manna ha già delineato all’agente le fondamenta del contratto (fino al 2029 con un ingaggio a salire sino a 3/3,5 milioni netti: quasi 4 volte tanto lo stipendio nel Torino!). Buongiorno ha dato la sua disponibilità”.

L’ultima parola spetterà ovviamente ad Urbano Cairo. Infatti, il DS Manna dovrà trovare un accordo con il club piemontese. Quest’ultimo. valuta Buongiorno circa 50 milioni di euro, motivo per il quale servirà un grande sforzo economico. D’altro canto, la dirigenza azzurra è desiderosa di assecondare le richieste di Antonio Conte, il quale ha presentato un progetto valido. Attualmente, il difensore è impegnato all’Europeo con l’Italia (seppur non da attore protagonista), ma al termine della competizione è chiamato a decidere il proprio futuro. Infatti, le prossime settimane saranno decisive per capire l’andamento della trattativa e indirizzarla in un senso o nell’altro.