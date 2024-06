“Non è possibile!”: Trevisani a muso duro contro l’agente di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è finito al centro delle voci di mercato, soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente. Trevisani attacca duramente l’agente del georgiano.

Il Napoli è alle prese con diverse situazioni piuttosto delicate che sono venute a crearsi nel corso di queste settimane. Oltre al caso del capitano Giovanni Di Lorenzo, c’è quello di Khvicha Kvaratskhelia.

L’agente ed il padre del georgiano hanno annunciato di voler lasciare Napoli per permettere a Kvara di giocare in un top club. Il giornalista Riccardo Trevisani attacca l’agente dell’esterno del Napoli.

Napoli, Trevisani attacca duramente l’agente di Kvaratskhelia: le sue parole

In casa Napoli sono sorte delle situazioni piuttosto delicate, con diversi azzurri che hanno chiesto di essere ceduti. Oltre a Giovanni Di Lorenzo, chi potrebbe cambiare aria è Kvaratskhelia. Nei giorni precedenti all’esordio nell’Europeo con la Georgia, l’agente ed il padre dell’azzurro hanno minacciato l’addio al Napoli per trasferirsi in un top club. Il giornalista Mediaset, Riccardo Trevisani, aveva attaccato già i due azzurri (Di Lorenzo e Kvara, ndr.), ma ora si è esposto in maniera dura contro l’agente del georgiano ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

“Kvara dice ne riparleremo dopo gli Europei. Perché quindi papà ed agente hanno parlato prima degli Europei? Verrebbe da usare la gif di Checco Zalone, “ma sono del mestiere questi”? Non è possibile un errore così strategico. C’era già il casino per Di Lorenzo, ma prima di una competizione così importante alzano questo casino?“.

Trevisani si è esposto duramente contro l’agente di Kvaratskhelia, soprattutto dopo che l’esterno del Napoli si è espresso sul futuro dopo l’esordio europeo con la Georgia. Le parole dell’esterno del Napoli sono andate in contrapposizione con quelle del suo agente e di suo padre, che avevano praticamente annunciato il suo addio al Napoli. Kvaratskhelia invece ha lasciato una sorta di porta aperta, comunicando che il suo futuro sarà discusso al termine degli Europei, ma senza esporsi su una permanenza al Napoli o ad una cessione.

In virtù di queste dichiarazioni differenti tra agente e giocatore, Trevisani si è mostrato stupito negativamente per l’atteggiamento del procuratore e del padre del georgiano. Il discorso sarebbe potuto emergere direttamente dopo l’Europeo, invece l’agente ed il padre l’hanno fatto prima dell’esordio della Georgia, mettendo anche ulteriore pressione su Kvara. Inoltre sapendo che in casa Napoli era già esplosa la bomba per il caso Di Lorenzo, si sarebbe potuto evitare di creare un’altra situazione spinosa. Ad ogni modo, quel che è fatto è fatto, con il futuro di Kvaratskhelia che resta in bilico.