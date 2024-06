Napoli-Barcellona, asse caldo: pronti contatti per un talento dei blaugrana

Il Napoli è pronto ad accendere un asse di calciomercato con il Barcellona. Attesi i primi contatti per sondare un talento del club blaugrana.

Diventa sempre più rovente il calciomercato del Napoli, con diversi affari che si apprestano ad entrare nel vivo. A farla da padrone in questi giorni sono soprattutto degli affari con giocatori e club spagnoli.

Difatti dopo le trattative per Rafa Marin e Mario Hermoso che sono vicine alla chiusura, il Napoli è pronto a dare vita ad una trattativa con il Barcellona. Si attendono i primi contatti per il talento dei blaugrana.

Napoli, asse di mercato col Barcellona: presto i primi contatti per un talento dei blaugrana

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo, con le prime trattative che si avviano verso la definizione. Difatti è vicina la chiusura con il Real Madrid per l’acquisto di Rafa Marin, mentre è vicino l’approdo a zero di Mario Hermoso dopo che ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid. Manna è al lavoro anche con il Barcellona, per cui si attendono delle novità importanti. Come riporta Sport, nei prossimi giorni è atteso un primo contatto del DS del Napoli con i blaugrana per sondare Vitor Roque. L’attaccante brasiliano non ha convinto pienamente il Barcellona, che starebbe facendo delle valutazioni sul suo futuro.

Il Napoli è alla finestra, ed ha fiutato il possibile colpaccio di mercato. Il giovane attaccante brasiliano è una delle migliori promesse del calcio brasiliano, ma con il Barcellona ha faticato ad imporsi. Sul talento brasiliano però non ci sono solo gli azzurri. Difatti su Roque c’è anche l’interesse di Porto ed Atletico Madrid, che sono pronte a fiondarsi sul brasiliano del Barcellona. Il club blaugrana si aspetta una chiamata da parte di Giovanni Manna nei prossimi giorni, in modo da capire le intenzioni del Napoli.

Solamente lo scorso anno, il Barcellona aveva sborsato 40 milioni di euro per acquistare Vitor Roque dall’Atletico Paranaense. Nelle intenzioni del Barca ci sarebbe quella di cedere solamente in prestito l’attaccante brasiliano, come riporta Mundo Deportivo. Il Napoli sta riflettendo su questa ipotesi, anche se nelle idee degli azzurri c’era la possibilità di fare uno sforzo economico per acquistare Roque a titolo definitivo. Al momento il Barcellona non valuta questa ipotesi, ma tutto potrebbe cambiare qualora il Napoli presentasse un’offerta vicino ai 40 milioni di euro sborsati dai blaugrana. Inoltre la situazione finanziaria del Barcellona non è delle più rosee, ed un ingresso economico nelle proprie casse potrebbe far comodo. Sono in corso delle valutazioni da entrambi i fronti, con il Napoli che presto potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per discutere di Roque con i blaugrana.