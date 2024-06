Calciomercato Napoli, scambio clamoroso in Serie A: c’entra Kvaratskhelia – Radio Radio

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, sarebbero emersi alcuni dettagli importanti legati al mercato.

La stagione appena conclusa ha sottolineato in modo concreto le difficoltà del Napoli. I problemi riscontrati sul campo e non solo, hanno evidenziato ancora una volta le scelte sbagliate da parte della società. Oltre a ciò, però, anche diversi calciatori non hanno reso al meglio. Infatti, ci sono diverse questioni in sospeso come ad esempio quelle legate a Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

I due calciatori azzurri sono alle prese con diversi problemi. In modo particolare, il capitano azzurro ha sottolineato la propria volontà di concludere l’esperienza in Campania, ancor più a causa dei rapporti burrascosi con il presidente Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi giorni, però, anche Kvaratskelia tramite il proprio entourage ha chiesto la cessione, palesando la propria voglia di proseguire la carriera altrove. Nelle ultime ore, “RadioRadio.it” ha svelato alcuni dettagli incredibili legati ai due calciatori e al loro futuro.

Mercato Napoli, possibile scambio con la Juventus: l’ipotesi

Sono giorni caldissimi per il futuro del Napoli e non solo. Alcuni calciatori azzurri potrebbero lasciare la causa partenopea, ancor più Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Non a caso, nelle ultime ore “RadioRadio.it” avrebbe dato vita ad un’ipotesi incredibile che riguarderebbe proprio i due giocatori. Di seguito l’analisi.

“Giuntoli è innamorato di Kvaratskhelia, stravede per le sue qualità. Oltre al georgiano, la Juventus stima anche Di Lorenzo, infatti entrambi i calciatori sono nel mirino del club. Per arrivare ai due acquisti, i bianconeri cederebbero Huijsen, Chiesa e Soulé. Ovviamente, si proverebbe a dire vita ad uno scambio incredibile”.

L’operazione sopracitata avrebbe ovviamente dell’incredibile, ancor più analizzando le qualità dei calciatori in questione. L’ipotesi avanzata da “RadioRadio.it” appare molto complessa, sopratutto a causa della “rivalità” sportiva che intercorre tra le due compagini italiane. Ciò nonostante, però, Cristiano Giuntoli vorrebbe provare a condurre questo affare, basandosi in modo particolare sul rapporto creato con Di Lorenzo e Kvaratskhelia ai tempi del Napoli.

Portare a termine tale operazione resta ugualmente molto complesso, ma il calciomercato spesso è imprevedibile. Intanto, i calciatori sono impegnati all’Europeo con le rispettive Nazionali, ma una volta finita la competizione dovranno decidere il proprio futuro. I due azzurri hanno già sottolineato la propria volontà di cambiare casacca, ma al momento non c’è alcuna compagine ad aver presentato un’offerta ufficiale.