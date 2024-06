Affare Buongiorno, Pedullà avvisa: “Ci sono due cose impossibili”

Il Napoli continua a puntare Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino resta un obiettivo concreto per la difesa azzurra.

Il Napoli vuole immediatamente ripartire dopo la stagione deludente. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra è un chiaro segnale per il progetto che sta per nascere alla Corte del Vesuvio. L’allenatore è pronto ad intervenire sul mercato, attraverso il quale vorrà costruire una rosa importante in grado di competere in vista della prossima annata.

In questo senso, gli obiettivi nel mirino del club azzurro sono diversi. Tra questi c’è sicuramente qualche profilo legato alla difesa. La retroguardia ha sofferto in modo particolare, ancor più a causa degli interpreti “inadeguati”. Il DS Manna starebbe svolgendo un ruolo importante per individuare quei calciatori ideali alla causa partenopea. Da diverse settimane, il primo obiettivo porta il nome di Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo è reduce da una stagione da assoluta protagonista con la maglia del Torino.

Mercato Napoli, Buongiorno resta un obiettivo per la difesa: le ultime

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, sono emersi ulteriori dettagli legati ad Alessandro Buongiorno. Di seguito le parole del noto giornalista in merito all’affare che vede coinvolto il Napoli.

“Buongiorno diventa in pectore il campionato del Torino se non dovesse andare via, anche se la vedo dura visto che Conte dev’essere accontentato. Il calciatore ha voglia di fare una nuova esperienza dopo aver rifiutato l’Atalanta nella passata stagione. La valutazione di Urbano Cairo si aggira intorno ai 45 milioni, anche se non ci sono offerta. Tali cifre si possono raggiungere solo se arriva un club di Premier League che punta il giocatore. Io credo che lui voglia andare al Napoli”.

Il Napoli è sulle tracce di Alessandro Buongiorno da diversi mesi. La società azzurra ha individuato il centrale del Torino come l’uomo ideale da cui ripartire in vista della prossima stagione. Antonio Conte stravede per le qualità dell’italiano, motivo per il quale vorrebbe affidargli le chiavi della difesa azzurra.

L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis, il quale valuterà e deciderà se assecondare o meno le richieste di Urbano Cairo. In questo senso, il patron del Torino spera in una possibile asta di mercato che farebbe lievitare il prezzo del cartellino del giocatore. Quest’ultimo, è attualmente impegnato all’Europeo con l’Italia, ma al termine della competizione dovrà decidere il proprio futuro.