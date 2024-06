Mercato Napoli, sfida con il Milan per un obiettivo a centrocampo: è il pupillo di Conte

In queste ultime sono arrivati alcuni aggiornamenti di calciomercato che riguardano sia il Napoli di Antonio Conte che il Milan di Paulo Fonseca.

Il Napoli ed il Milan, dopo l’ultima annata, hanno deciso di compiere delle vere e proprie rivoluzioni. Se il club partenopeo, una volta che ha cambiato l’anno scorso la bellezza di tre allenatori, ha chiamato un top come Antonio Conte, il team rossonero ha deciso di cambiare la propria guida tecnica dopo la bellezza di cinque stagioni.

Al posto di Stefano Pioli, che comunque ha riportato il Milan sia a vincere lo scudetto che a disputare una semifinale di Champions League, i dirigenti milanisti hanno chiamato a sorpresa Paulo Fonseca. Proprio a conseguenza di queste due ‘rivoluzioni’, il Napoli e la squadra rossonera si stanno ‘sfidando’ su diversi obiettivi di calciomercato. Uno tra essi, potrebbe essere Emile Hojbjerg.

Calciomercato, Napoli e Milan stanno seguendo Hojbjerg del Tottenham: tutti i dettagli

Uno di questi, almeno secondo quanto riportato sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ed esperto di calciomercato ‘Nicolò Schira’, è infatti Emile Hojbjerg. Il calciatore danese, ora impegnato con la rispettiva Nazionale nell’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania, ha espresso la sua intenzione di voler lasciare il Tottenham in questa sessione estiva di mercato.

Sia Napoli che Milan, dunque, sono molto attente su questo profilo, visto che rappresenterebbe un ottimo rinforzo nella zona mediana di entrambe le squadre. Tra l’altro, almeno per quanto riguarda il club partenopeo, bisogna segnalare che Antonio Conte conosce molto bene Hojbjerg, visto che l’ha allenato nella sua esperienza come guida tecnica del Tottenham.

Il team azzurro, inoltre, è stato già più volte accostato in passato al calciatore danese. Quest’ultimo, di fatto, potrebbe rappresentare un’occasione di calciomercato per Napoli e Milan, visto che per prenderlo non ci sarà sicuramenteil bisogno di sborsare un grosso investimento. Emile Hojbjerg, infatti, ha solo un altro anno di contratto con il Tottenham, il quale non può rischiare di perdere a zero il calciatore nell’estate del 2025.

In casa Napoli, quindi, si è aperto un altro fronte, ovvero quello di rinforzare il centrocampo. Il club partenopeo, almeno per il momento si era concentrato prettamente sulla difesa, considerando sia la chiusura della trattativa con il Real Madrid per Rafa Marin (che sarà il primo acquisto degli azzurri in questa sessione di calciomercato estiva) che il tentativo di prendere Alessandro Buongiorno dal Torino.