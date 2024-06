Mercato Napoli, difficoltà per Buongiorno: cambia la strategia difensiva – KKN

L’obiettivo principale del Napoli per rinforzare la difesa è Alessandro Buongiorno, ma ci sono delle difficoltà nell’affare. Cambia la strategia degli azzurri.

Il reparto difensivo è quello su cui ha volto maggiormente la propria attenzione Giovanni Manna, che mira a rinforzarlo sensibilmente. Diversi difensori azzurri sono sulla graticola e rischiano la cessione, in modo da far spazio a nuovi profili per Antonio Conte.

Il nome in cima alla lista del DS azzurro è quello di Buongiorno, ma nella trattativa ci sono diverse difficoltà. Kiss Kiss Napoli annuncia il cambio di strategia da parte della dirigenza azzurra.

Mercato Napoli, problemi nella trattativa per Buongiorno: cambia la strategia degli azzurri

Il calciomercato estivo entra sempre più nel vivo, con diversi affari già verso la risoluzione, mentre altri in stand-by. Tra questi c’è quello inerente ad Alessandro Buongiorno, per cui il Napoli sta trovando diverse difficoltà. Il Torino ha rifiutato le proposte presentate dagli azzurri finora, con Cairo che continua a sparare alto per cedere il difensore. Queste difficoltà hanno portato il Napoli ad un cambio di strategia. Come riporta Kiss Kiss Napoli, la dirigenza azzurra starebbe intensificando i contatti con Mario Hermoso, in modo da inserire già in rosa il difensore spagnolo oltre all’altro colpo vicino, Rafa Marin.

La trattativa per Buongiorno al momento non riesce a sbloccarsi, ed il Napoli non vuole perdere altri obiettivi a causa di questi intoppi. Gli azzurri ormai sono prossimi a chiudere per l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid, ed il focus ora passerà su Mario Hermoso. Il difensore spagnolo saluterà l’Atletico Madrid a parametro zero, e Giovanni Manna è pronto a chiudere definitivamente l’accordo che porterà il difensore alla corte di Antonio Conte. L’arrivo di Marin ed Hermoso non preclude ovviamente l’affare Buongiorno, che resta sempre la priorità del Napoli per la difesa.

I continui rifiuti del Torino, e l’assenza del difensore a causa dell’impegno all’Europeo con l’Italia hanno spinto il Napoli a virare prima sugli altri colpi per la difesa. Dunque il focus di Giovanni Manna è quello di chiudere i colpi Marin ed Hermoso al più presto, in modo da metterli a disposizione di Conte dal prossimo 11 luglio. Al termine dell’Europeo poi si tornerà a discutere con il Torino per Buongiorno, che il Napoli vuole concludere positivamente ad ogni costo. Ad oggi però l’affare potrebbe solamente rallentare il Napoli, mettendo a serio rischio anche i colpi “secondari” per la difesa. Il Napoli dunque procederà prima a chiudere gli altri colpi per la difesa, per poi tornare prepotentemente all’attacco per Buongiorno.