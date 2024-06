Euro 2024, Slovacchia ko ma resta “viva”: tanti obiettivi del Napoli, Lobotka tra i migliori

La Slovacchia ha disputato oggi pomeriggio il suo secondo match della fase a girone degli Europei. Sconfitta per la squadra di Calzona, che però resta in corsa per un posto negli ottavi.

Alle 15:00 si è disputato il secondo match della Slovacchia allenata da Francesco Calzona. La Nazionale slovacca ha affrontato l’Ucraina nel secondo match del Gruppo E dei Campionati Europei.

L’Ucraina è riuscita ad imporsi per 2-1 in rimonta sulla Slovacchia, che resta comunque in corsa per un posto negli ottavi di finale. Tra i migliori ancora una volta il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka.

Si è da poco conclusa la gara tra Slovacchia ed Ucraina, valida per la seconda giornata del Gruppo E degli Europei. La Nazionale allenata da Calzona si è portata subito in vantaggio con Schranz, salvo poi essere rimontata nella ripresa dall’Ucraina grazie ai gol di Shaparenko e Yaremchuk. Ancora una volta buona prestazione degli slovacchi, con Lobotka tra i migliori in campo dei suoi.

Prestazione opaca per l’obiettivo per l’attacco del Napoli, Artem Dovbyk, che è stato sostituito da Yaremchuk che ha siglato il gol che è valso i 3 punti all’Ucraina. Sponda Slovacchia, prestazione solida da parte di Hancko, che però ha dovuto alzare bandiera bianca al 67′ minuto a causa di un problema muscolare. Il Napoli dunque ha avuto modo di osservare la prestazione del “suo” Lobotka, ma anche dei due obiettivi Dovbyk e Hancko. La Slovacchia scivola al 3 posto nel Gruppo E, in attesa di Belgio-Romania. Per Calzona sono ancora vive le speranze di potersi qualificare agli ottavi di finale, magari anche classificandosi tra le migliori 3 dei vari gironi.