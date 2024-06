“Conte fortemente infastidito”, c’entra il mercato: cosa sta succedendo

In attesa della sua conferenza stampa di presentazione della settimana prossima al Palazzo Reale di Napoli, Antonio Conte sarebbe infastidito per due situazioni.

Antonio Conte sarà presentato la settimana prossima a Palazzo Reale. Il tecnico pugliese, dopo l’esperienza al Tottenham, è tornato alla guida di una squadra del campionato di Serie A. Al momento dell’annuncio ufficiale del suo ingaggio, di fatto, i tifosi del Napoli hanno dimenticato immediatamente le grandi delusioni della stagione conclusasi circa un mese fa.

L’ex ct della Nazionale italiana, infatti, ha sempre vinto ovunque ha allenato, soprattutto in Serie A. Tuttavia, pur se non ha vinto, il tecnico pugliese nella prima stagione del Tottenham è comunque riuscito a riportare, tra l’altro dopo una grande rimonta, gli ‘Spurs’ in Champions League. Antonio Conte, dunque, è pronto per iniziare questa sua nuova avventura, anche se sarebbe infastidito da alcune indiscrezioni di calciomercato.

Napoli, Antonio Conte è infastidito dai casi che riguardano Di Lorenzo e Kvaratskhelia

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, l’ex allenatore di Juventus ed Inter è molto infastidito dalle situazioni che riguardano due profili fondamentali del Napoli, ovvero quelle di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte, infatti, non ha nessuna voglia di avere nel proprio spogliatoio giocatori scontenti.

Proprio per questo motivo, il tecnico pugliese sta cercando di convincere i due giocatori di continuare a sposare la causa azzurra. Nel frattempo, Antonio Conte può consolarsi con il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, infatti, ha chiuso per Rafa Marin del Real Madrid. Il difensore spagnolo, di fatto, rappresenta il primo rinforzo in un reparto che vedrà almeno un altro nuovo volto nuovo.

Il Napoli, infatti, sta trattando anche altri due giocatori nel reparto offensivo, ovvero Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Il primo, di fatto, è stato designato da Antonio Conte come il primo obiettivo per la difesa. Mentre la trattativa per lo spagnolo, viste le richieste del suo entourage, ha avuto un rallentamento.

Giovanni Manna, infatti, sta cercando di chiudere in questi giorni la trattativa per Alessandro Buongiorno, mentre Hermoso è stato messo un attimo in stand-by. Il Napoli, dunque, per il centrale italiano ha offerto 35 milioni di euro più bonus al Torino di Cairo che, però, ne vuole almeno 45 di milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del capitano granata.