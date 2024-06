Affare Buongiorno, offerta ricchissima del Napoli: i dettagli

Il DS Manna continua a lavorare insistentemente per portare Buongiorno al Napoli. Nuova offerta ricchissima degli azzurri presentata al Torino.

Nell’ultima stagione, il Napoli ha palesato diversi problemi piuttosto seri, ma i più gravi sono arrivati nel reparto difensivo. Per questo motivo, il DS Manna lavora notte e giorno per rinforzare la difesa del Napoli in vista della nuova stagione.

Rafa Marin è ormai ad un passo dal Napoli, ma l’obiettivo principale resta Alessandro Buongiorno. Aumentata l’offerta dal Napoli per il difensore del Torino.

Mercato Napoli, nuova offerta per Alessandro Buongiorno: i dettagli dell’affare

Prosegue il lavoro di Giovanni Manna sul mercato per rinforzare il Napoli dopo l’ultima annata disastrosa. Il nuovo Direttore Sportivo proverà a ricostruire un Napoli in macerie, partendo dal reparto che ha faticato maggiormente, ossia quello difensivo. Ormai è ad un passo il primo colpo, ovvero Rafa Marin, ma intanto prosegue la trattativa per l’obiettivo principale, Alessandro Buongiorno. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha presentato una nuova offerta al Torino per il difensore italiano: 32 milioni di euro più il cartellino di Leo Ostigard. La soluzione non scalda Urbano Cairo, che continua a richiedere solamente cash e dunque nessuna contropartita tecnica.

Il presidente del Torino ha già annunciato a più riprese di voler trattenere il suo capitano a tutti i costi, ma allo stesso tempo eventualmente le trattative si terranno dopo l’Europeo. Cairo sperava di vedere in azione Buongiorno con la maglia della Nazionale, ma ad oggi non è stato schierato neanche 1′ minuto nelle due uscite dell’Italia. L’obiettivo del presidente granata è quello di veder lievitare il cartellino di Buongiorno grazie alle prestazioni all’Europeo, che potrebbero portare anche altri acquirenti. Purtroppo però il piano di Cairo al momento non si è materializzato, con il difensore che ha assistito alle gare contro Albania e Spagna dalla panchina.

Nonostante ciò, il Torino non intende abbassare le proprie pretese per lasciar partire Buongiorno questa estate. Il club granata chiede tra i 40 ed i 45 milioni di euro per lasciar partire il proprio capitano, ma il Napoli non intende esporsi economicamente fino a quella cifra al momento. Manna sta lavorando a varie soluzioni per abbassare le pretese di Cairo, che però difficilmente si discosterà da quelle cifre. Ovviamente è anche il gioco delle parti, con il presidente del Torino che spera nell’inserimento di qualche club per scatenare addirittura un’asta di mercato per Buongiorno. Il Napoli sta cercando di accelerare i tempi per evitare questa situazione, che in quel caso comprometterebbe l’arrivo in azzurro del difensore italiano.