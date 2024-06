Napoli, le cifre dell’acquisto di Rafa Marin: programmate le visite mediche

Definito il primo colpo regalato ad Antonio Conte, l’acquisto del difensore iberico del Real entusiasma la piazza: le cifre dell’affare.

Il Napoli ha piazzato il primo acquisto della nuova stagione targato Giovanni Manna. Gli azzurri, infatti, sono in procinto di annunciare l’arrivo ufficiale di Rafa Marin, difensore centrale di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo, girato in prestito all’Alaves nella passata stagione, approderà nel capoluogo campano per cominciare la prima esperienza in un top club – in maglia blancos ha giocato solo con il Real Madrid B. L’acquisto ha entusiasmato la piazza azzurra che ben spera nell’asse di mercato con i campioni d’Europa, in passato determinante per l’arrivo di Higuain, Callejon e Albiol.

Intanto, sono state definite le cifre definitive dell’affare che determinerà l’arrivo di Marin in maglia partenopea. Inoltre, il difensore è pronto ad approdare in Italia.

Napoli, i dettagli dell’affare Marin: percentuale sulla rivendita

Rafa Marin vestirà la maglia azzurra nelle prossime stagioni, secondo Repubblica l’ex Alaves sarà in Italia nei prossimi giorni per svolgere le visite mediche di rito. Il difensore classe 2002, abilmente individuato e ingaggiato da Giovanni Manna, sarà il primo colpo messo a disposizione di Antonio Conte. Come riferisce l’edizione online del quotidiano, gli azzurri verseranno 12 milioni nelle casse del Real Madrid che si assicurerà una percentuale sulla futura rivendita. Il colpo è stato ben accolto dai tifosi azzurri che credono nelle qualità di Rafa Marin, anche l’interesse dei blancos nell’ accertarsi una parte della rivendita lascia ben sperare l’ambiente di fede napoletana.

Sarà il reparto difensivo, dunque, il primo a subire modifiche, aspetto molto importante in seguito al pessimo rendimento della passata stagione.

Proprio il reparto arretrato potrebbe essere arricchito da Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, l’arrivo di Rafa Marin non esclude le altre due entusiasmanti piste. In particolare, i supporters azzurri sognano l’arrivo del centrale del Torino che insieme a Marin potrebbe formare la nuova difesa targata Antonio Conte. L’ex tecnico interista, durante l’ultima esperienza in Serie A, ha mostrato di saper conferire grande solidità alla difesa. L’arrivo di Marin, giocatore dalle caratteristiche ideali per la difesa a tre prossimamente proposta, rappresenta una manna dal cielo per il leccese. Si attende l’arrivo in Italia, presumibilmente a Roma, del talentuoso centrale spagnolo che si recherà a Villa Stuart per le visite di idoneità. Rafa Marin al Napoli per 12 milioni, gli azzurri esultano e si godono il grande colpo di Giovanni Manna.