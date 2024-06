Bomba su Euro 2024: la Nazionale minaccia di lasciare la competizione!

Clamoroso quanto sta accadendo in questo momento: una Nazionale minaccia di lasciare la competizione con effetto immediato.

Euro 2024 è entrato nel vivo: dopo la conclusione della prima giornata, la Germania, vincendo per 2-0 sull’Ungheria è stata la prima Nazionale a qualificarsi agli ottavi finale della competizione. Un evento che ha suscitato la gioia dell’intero Paese ospitante. Ad inaugurare l’inizio della seconda giornata del torneo è stata la sfida al Volksparkstadion di Amburgo tra Croazia ed Albania delle ore 15..

Il match si è concluso 2-2, con gol allo scadere dell’Albania da parte di Gjasula: un risultato utile per gli azzurri in vista della partita di stasera contro la favorita Spagna di De La Fuente. Nel corso dei minuti in cui si sono scontrate le due compagni del girone B, dagli spalti sarebbero avvenuti dei fatti vergognosi. Di conseguenza, Jovan Surbatovic, segretario generale della Federcalcio serba, ha presentato una richiesta alla UEFA affinché vengano punite sia la Croazia che l’Albania.

La Serbia vuole che vengano punite Croazia ed Albania: il motivo

La Serbia di Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic e Sergej Milinkovic-Savic ha perso la gara d’esordio contro l’Inghilterra per 1-0. Decisivo il gol di Jude Bellingham che ha condannato i serbi alla sconfitta. Una partita che, però, ha mostrato un epilogo diverso rispetto a quanto fatto dalla Nazionale allenata da Dragan Stojkovic che avrebbe meritato almeno un pareggio.

L’ira della Federazione serba, però, si è scatenata quando durante Croazia-Albania, intorno all’ora di gioco, sono stati intonati cori dai tifosi a sfondo razzista e denigratorio nei confronti del popolo serbo. La Federazione, di conseguenza, ha fatto sapere che nel caso in cui non venisse intrapresa alcun tipo di azione in merito alla questione sopra citata, abbandonerà la competizione. Tadic e compagni, inoltre, saranno impegnati oggi alle 15 contro la Slovenia.