Gaetano verso l’addio: duello in Serie A per lui, spunta un nuovo club

Gianluca Gaetano potrebbe lasciare nuovamente Napoli, questa volta a titolo definitivo, questo il club interessato.

Gianluca Gaetano è rientrato al Napoli a seguito degli ottimi sei mesi al Cagliari. Il polivalente centrocampista italiano, originario di Cimitile, ha però le intenzioni chiare: vuole giocare e farlo con una buona costanza, come dichiarato dallo stesso agente, Mario Giuffredi.

Negli anni a Napoli, infatti, il prodotto del vivaio del club ha sempre avuto un ruolo marginale all’interno delle rotazioni della rosa, giocando con il contagocce ma levandosi la soddisfazione di vincere lo storico terzo scudetto della storia partenopea. Un successo che Gaetano ha da sempre raccontato con particolare emozione, confermando quanto vincere un titolo del genere, da figlio della stessa terra in festa, rappresenti una emozione incommensurabile.

Gaetano – Napoli, il giocatore può lasciare: questi i club interessati al centrocampista

I sei mesi al Cagliari, sotto la sapiente guida di Claudio Ranieri, hanno dato i loro frutti: 11 partite, 4 goal ed un assist per il giocatore, che ha contribuito in maniera netta alla salvezza dei sardi, diventando idolo della tifoseria rossoblù. Le prestazioni di Gaetano hanno ormai convinto lo stesso giocatore ed agente, l’ora della consacrazione in Serie A è arrivata.

In virtù di ciò, Gaetano potrebbe rimanere a Napoli solamente nel caso in cui la società ed Antonio Conte decidessero di puntare su di lui. Valter De Maggio, giornalista napoletano, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha svelato le ultime indiscrezioni in merito al futuro del giocatore e nello specifico, sulle possibili destinazioni in caso di addio:

“Gaetano difficilmente resterà, su di lui ci sono Parma e Cagliari da tempo, ma attenzione al fortissimo inserimento della Fiorentina: è una esplicita richiesta di Palladino che lo vuole e ora le società si metteranno a discutere”.

Non solo il Cagliari quindi, che visti i recenti trascorsi rivorrebbe il giocatore, anche il Parma, neopromossa in Serie A, avrebbe fatto un pensiero su Gaetano. La vera news riguarderebbe la Fiorentina, club che garantirebbe la vetrina europea al centrocampista in un contesto che si discosterebbe meno dal livello raggiunto a Napoli.

Staremo a vedere, Conte potrebbe anche scegliere di valutare il calciatore in uno dei due ritiri, che come da consuetudine si divideranno tra Castel di Sangro e Dimaro, prima di prendere una decisione definitiva in merito.