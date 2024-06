Impresa Calzona con la Slovacchia, due ex Napoli si congratulano con lui: gesto inaspettato!

La Slovacchia ha bagnato il suo esordio con una clamorosa vittoria contro il Belgio, il c.t Ciccio Calzona ha ricevuto svariati elogi.

Slovacchia uno, Belgio zero. Ad oggi, il risultato più clamoroso di questo Europeo 2024 è arrivato proprio nel tardo pomeriggio di ieri. A sorprendere tutti Lobotka e compagni, che sotto la guida di Francesco Calzona hanno giocato una gran partita contro i ben più quotati avversari.

Calzona gongola: quanti complimenti per la sua vittoria, due ex tecnici azzurri lo esaltano

Una partita giocata a viso aperto, secondo il suo credo. La Slovacchia ha cercato di non gettare un pallone, mantenendo i reparti stretti e pressando alto. Certo, c’è voluta un pò di fortuna e i due goal annullati dal VAR a Romelu Lukaku hanno aiutato, ciò però non ha sminuito minimamente il lavoro dell’ex Napoli.

Matteo Moretto, attraverso il suo profilo X ha svelato un clamoroso retroscena. A complimentarsi per il risultato ottenuto con la Slovacchia, non solo i vari addetti stampa, ma anche due ex Napoli, nello specifico Rafa Benitez e Carlo Ancelotti.

Insomma, un riconoscimento non banale, da due dei tecnici più vincenti degli ultimi 20 anni. Una sorta di rivincita per lo stesso Calzona, reduce dall’esperienza più che complicata sotto l’ombra del Vesuvio, in cui a pesare, come lucidamente ammesso in conferenza stampa, sono stati tanti fattori, compresi quelli esterni.