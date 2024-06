Georgia, il CT vuota il sacco su Kvara: la rivelazione sul suo futuro

Kvaratskhelia scenderà quest’oggi in campo per Euro 2024, il c.t della Georgia Sagnol, ha commentato le voci sul giocatore.

Khvicha Kvaratskhelia scenderà quest’oggi in campo alle 18 con la sua Georgia. Avversario di serata, la più quotata Turchia, allenata dall’ex Milan Vincenzo Montella. I georgiani sono consci di avere un bello scoglio davanti, ma dopo lo spareggio con la Grecia, che ha garantito l’accesso al primo Europeo della loro storia, non vogliono smettere di sognare.

Per farlo avranno bisogno del miglior Kvara: il calciatore del Napoli rappresenta a mani basse il diamante della selezione biancorossa e tanto del futuro della Georgia passerà dai suoi piedi e dalle sue giocate.

Un Kvaratskhelia concentrato su Euro 2024, questo è certo, ma che poco meno di 48 ore fa, si è ritrovato dinanzi alle dichiarazioni del suo agente oltre che del padre. Le polemiche continuano, ma ciò che è certo è che con un esordio alle porte, focalizzarsi unicamente sul torneo in corso è l’unico obiettivo.

Il commissario tecnico della Georgia, l’ex terzino destro della Francia, Willy Sagnol, ha commentato le sopracitate voci nel corso della conferenza stampa rilasciata alla vigilia dell’esordio europeo dei suoi. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Kvaratskhelia? Il calciatore è molto tranquillo è sorridente. Siamo tutti concentrati sull’Europeo, lui compreso, secondo me non sta neanche leggendo i giornali. Posso solo dire che è normale che si parli di lui, un calciatore del genere canalizza l’attenzione ma non deve preoccuparsi del domani, il futuro gli riserverà sempre qualcosa di buono, a maggior ragione in caso di un ottimo Europeo” – il tecnico ha poi analizzato i suoi prossimi avversari, non nascondendo la differenza di valori: “Se iniziassimo ad analizzare i punti di forza della Turchia non la finiremmo più, mi piace tanto Calhanoglu, ma sin dai tempi in Germania. In ogni caso la pressione sarà tutta su di loro”.