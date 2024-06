Bomba Raspadori: “Ho già sentito Conte, ho una richiesta”, poi messaggio a Kvara!

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, a due giorni dalla partita contro la Spagna.

L’attaccante del Napoli ha risposto ad alcune domande riguardo al momento della Nazionale e alle possibili difficoltà che si potrebbero manifestare in vista del match contro la Spagna. Un vero e proprio spareggio tra le squadre che hanno vinto l’esordio all’europeo contro Albania e Croazia.

L’ex Sassuolo, però, ha parlato anche del suo futuro, di ciò che vorrebbe da sè stesso e del suo nuovo allenatore, Antonio Conte. Riguardo proprio all’ex Inter e Juventus ha dichiarato: “Mi sono già sentito con Conte, ci siamo conosciuti, ma ora siamo qui focalizzati in quello che è il sogno di ogni ragazzi”.

Raspadori ha vissuto un’annata caratterizzata da troppi bassi che alti e sul suo rendimento incostante per via anche del poco spazio e nel club e, negli ultimi tempi, in Nazionale, ha affermato: “Non mi sento sottostimato, sono all’interno di un gruppo di giocatori fortissimi e mi sto giocando un Europeo. Sicuramente non ho avuto nell’ultimo anno la continuità che mi avrebbe portato più benefici anche a livello di numeri, ma sottostimato no. Chiaro, non c’è da mollare mai e da costruirsi l’occasione ogni giorno, questo è ciò che mi ha sempre un po’ contraddistinto cercando di farmi trovare pronto”.

Raspadori tra presente e futuro: messaggio a Kvara e la richiesta personale

Giacomo Raspadori si è sempre contraddistinto sia per la suq qualità che la sua estrema genuinità sia nel dire che nel compiere le proprie azioni. Il numero 81 del Napoli ha chiarito quello che è il suo futuro senza troppi giri di parole, nella speranza che Conte possa sfruttarne il suo potenziale: “Voglio ritagliarmi più spazio: il mio obiettivo è quello, voglio vivere un’annata da protagonista, avere continuità. Non siamo ancora entrati in questi discorsi (cessione o permanenza al Napoli), ancora è presto e non ho ancora conosciuto di persona Conte. Troppo presto per parlarne e non siamo nemmeno nella sede opportuna”.

Su Khvicha Kvratskhelia che, protagonista di dibattiti di mercato negli ultimi due giorni, disputerà nella giornata di oggi contro la Turchia, la prima storica gara della Georgia ad un europeo, ha rilasciato parole al miele: “A Kvara faccio un grandissimo in bocca al lupo. Oltre a essere un talento incredibile, è un ragazzo d’oro e sono sicuro che saprà mettersi in mostra”.