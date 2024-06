Slovacchia show contro il Belgio, Adani si esalta: cos’ha detto su Calzona e Lobotka

Stanislav Lobotka è stato tra i pochi azzurri a mantenere il proprio rendimento alto, questa sera lo sta confermando in nazionale.

La Slovacchia è in questo momento in campo contro il Belgio. La nazionale allenata dall’ex Napoli, Francesco Calzona, è attualmente sorprendentemente in vantaggio contro la più quotata selezione di Lukaku e compagni.

Tra i protagonisti assoluti della performance slovacca, c’è certamente Stanislav Lobotka, regista azzurro e campione d’Italia con il Napoli. L’ex Celta Vigo, è stato tra i pochi a mantenere alto il proprio rendimento nella nefasta stagione appena conclusasi, rivelandosi spesso l’MVP della squadra partenopea.

Lobotka – Calzona in gran spolvero, le parole di Adani sui due sono da brividi

Una prestazione, quella della Slovacchia e di Lobotka, che non è passata inosservata agli addetti ai lavori, soprattutto a Lele Adani, ex calciatore dell’Inter che ha più volte nel corso delle sue trasmissioni esaltato il lavoro del regista del Napoli.

Complimenti su complimenti che non sono mancati neanche in questa occasione, queste le parole di Adani, che in diretta ha esaltato il lavoro di Lobotka e dello stesso Calzona:

“Come si muove bene la Slovacchia di Calzona. Indirizza il pressing e ci sono sempre almeno due calciatori pronti al recupero alto del pallone. Concetti di calcio moderni, non ha paura di prendersi anche qualche rischio, ma poi quando riparte sa far male. Squadra organizzata nelle due fasi. Lobotka a mani basse MVP del primo tempo. Domina il gioco”.

Insomma, non c’è altro da aggiungere, Adani è letteralmente innamorato calcisticamente di Lobotka e la prova di questa sera, non ha fatto altro che incrementare questo sentimento. La speranza per i tifosi del Napoli è che il calciatore continui a fornire queste prestazioni al Napoli, viste le sirene che soprattutto ad inizio maggio lo vedevano in Spagna.