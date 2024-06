Piace al Napoli, apertura a sorpresa dall’agente: “Conte allenatore di alto livello”

Possibile affare di calciomercato per il Napoli, il calciatore piace da tempo e ha già lavorato con Conte, l’agente apre alla cessione.

L’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, ha generato grandissimo entusiasmo nell’ambiente partenopeo. Il disastroso cammino dell’annata appena conclusa è già alle spalle, ora si guarda al futuro con moderato ottimismo. L’arrivo del tecnico salentino sulla panchina del Napoli ha portato anche una svolta in sede di calciomercato. Tanti calciatori oggi aprono al trasferimento in azzurro, mentre fino a qualche settimana fa si guardava con scetticismo alla possibilità di arrivare all’ombra del Vesuvio.

Tra i calciatori che piacciono da tempo al club azzurro e che ora strizzano l’occhio al possibile affare, c’è Pierre-Emile Højbjerg, mediano impegnato a EURO2024 con la Danimarca e che potrebbe lasciare il Tottenham. Il mediano classe ’95 (compirà 29 anni ad agosto, ndr), ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e al momento non ci sono particolari notizie riguardanti il rinnovo con gli Spurs; motivo che lo rende un uomo mercato fin da subito.

A confermarlo è il suo agente, Luca Puccinelli, della Unique Sports Group Italy. Il procuratore ha parlato del possibile trasferimento di Hojbjerg ai microfoni del giornalista Fabrizio Romano, parlando anche di come sia stato felice di lavorare proprio con Conte al Tottenham. Ecco quanto evidenziato:

“Un giocatore come lui farà sicuramente parte di un club con grande ambizione perché non è solo un giocatore forte, ma con un carattere fatto per lottare ogni anno per cose importanti. Mi dice che ogni anno sogna di vincerei trofei a fine stagione e non gli piace giocare per non vincere niente. Questa è la sua mentalità.

Proposte per Hojbjerg? Sto lavorando sulle tante richieste che abbiamo già ricevuto. Analizzeremo tutte le possibilità dopo gli Europei. La Nazionale adesso gli sta restituendo la serenità perduta. Sono sicuro al 100% che chiunque acquisterà Hojbjerg farà un affare“.