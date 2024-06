Osimhen, c’è un club pronto a pagare la clausola: si muove anche De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere in bilico. Le ultimissime sulla situazione legata al bomber del Napoli.

La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli sarebbe giunta ai titoli di coda. Nonostante il rinnovo nei mesi passati, la volontà del club è quella di cedere il calciatore. Tale idea, è dettata anche dalla clausola rescissoria presente nel contratto. Infatti, chi proverà ad acquistare l’ex Lille dovrà sborsare una cifra molto vicina ai 120 milioni di euro. Quindi, si tratterebbe di un investimento record che pochi club possono permettersi.

Proprio da qui, nasce la “preoccupazione” del Napoli. Infatti, il nuovo contratto assicura al calciatore circa 16 milioni di euro lordi a stagione, cifra sproposita vista la linea ideata da Aurelio De Laurentiis. A questo punto, l’unica opzione concreata resta la cessione. Al momento, però, nessuna compagine ha palesato un interesse forte nei confronti del calciatore, se non il solito PSG pronto a fare la spesa in casa azzurra.

La stagione è giunta al termine, ma in casa Napoli è tempo di lavorare sul mercato in entrata. La situazione delicata è quella legata a Victor Osimhen, ormai inserito nella lista dei cedibili (per forza di cose). Come riportato da “Il Mattino” ci sarebbe un solo club pronto a pagare la clausola rescissoria inserita nel contratto. Di seguito le ultimissime sul futuro dell’attaccante azzurro.

“Diciamolo subito: non esiste un piano B. Neppure ci pensa il Napoli a tenersi uno che pesa sul monte ingaggi per 16 milioni di euro. Calenda, il suo agente, che per avere un rinnovo dal Napoli si era arrampicato sulle montagne di Dimaro e Castel di Sangro una decina di volte, non ha ancora mosso nulla. E sono tutti lì in attesa: «Che dice Calenda?», la domanda che si fanno nel club. De Laurentiis ha ricevuto i primi emissari del Psg. Perché sarà il patron in persona a incontrare El Khelaifi quando i parigini decideranno di fare sul serio”.

“Intanto, l’offerta c’è: ed è quella saudita. Il solito Al Ahli. Una sfida Doha contro Riad per accaparrarsi uno dei bomber più forti della nostra Europa? Possibile. Il Napoli è stato chiaro: a Dimaro, dove al momento visto che non ha avuto impegni con la sua nazionale, dovrà presentarsi il 10 luglio (prima c’è il raduno a Castel Volturno) neppure pensano di vederlo. Si augurano che i 120 milioni promessi a dicembre vengano messi sul piatto entro un mese. Anche perché il mercato degli attaccanti è in stallo. Osimhen ha spiegato al suo agente che vuole andare in Premier. Ma Chelsea, Arsenal e Manchester United sono ancora piuttosto timidi nei loro passi di mercato”.