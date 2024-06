Novità su Chiesa, Romano: “Succederà dopo l’Europeo”, Napoli in attesa

Federico Chiesa può incendiare il mercato, arriva un importante aggiornamento sull’esterno offensivo della Juventus.

Rivoluzione in corso al Napoli, che deve mettersi alle spalle l’ultima stagione, fallimentare sotto il punto di vista sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così cambiato parte del management, con Giovanni Manna nominato nuovo direttore dell’area sportiva, mentre in panchina è arrivato Antonio Conte. Il tecnico salentino è il garante del progetto napoletano, cosa che sta esaltando i tanti tifosi azzurri.

Eppure non solo in casa Napoli, anche altri club di Serie A stanno modificando i propri assetti tecnici, con grossi cambi all’orizzonte. Anche la Juventus, ad esempio, ha effettuato un cambio in panchina, allontanando Massimiliano Allegri e chiamando al suo posto Thiago Motta, autore di un grandissimo campionato al Bologna. L’allenatore italo-brasiliano potrebbe far immediatamente effettuare una cessione al club bianconero: quella di Federico Chiesa.

Notizie Napoli, nessuna trattativa tra la Juventus e Chiesa per il rinnovo del contratto

L’esterno della Nazionale Italiana, infatti, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ma al momento non sembrano esserci novità circa il rinnovo. Il tecnico, inoltre, pare non l’abbia inserito nella cerchia di calciatori indispensabili per il suo gioco, motivo per cui Chiesa potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva di calciomercato.

A parlare del futuro di Federico Chiesa è stato anche il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul suo account X ha spiegato che al momento non è stato fissato nessun incontro tra l’agente dell’attaccante, Fali Ramadani, e la dirigenza juventina. Ecco quanto evidenziato:

“Chiesa, hanno già deciso di incontrarsi dopo gli Europei per decidere il suo futuro. Nessuna trattativa per il nuovo accordo in questa fase, la Juve è ancora aperta alle proposte ma la decisione di Chiesa sarà dopo Euro2024. Concentrazione totale sul campo”.

La questione interessa particolarmente al Napoli, che monitora la situazione. Chiesa è infatti uno degli esterni in assoluto che più piacciono ad Antonio Conte, quindi non è escluso che i partenopei possano fare un tentativo per l’acquisto dell’attaccante della Juventus, soprattutto qualora la posizione di Kvaratskhelia – che piace e molto al PSG – dovesse farsi particolarmente complessa.

A complicare l’eventuale affare tra Chiesa e il Napoli potrebbero però essere le richieste di ingaggio. Al momento il calciatore guadagna circa 5 milioni di euro annui alla Juventus, al quale nei mesi scorsi aveva avanzato una richiesta da almeno 6,5-7 milioni per il rinnovo. Cifre che, nel caso, congelerebbero anche l’eventuale interesse dei partenopei.