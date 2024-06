Kvara, è polemica dopo l’intervista dell’agente: come hanno reagito Conte e ADL

In casa Napoli è scoppiato il caso Kvaratskhelia. La reazione della società dopo le parole delle parti vicine al calciatore.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli non è ancora iniziata, ma il tecnico è già costretto a fare i conti con più situazioni. Prima il caso Di Lorenzo, ora il nuovo problema legato al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’agente, attraverso l’intervista delle scorse ore, ha fatto sapere alla società di voler lasciare il club. Le parole del procuratore e del padre del georgiano sono arrivate ieri in tarda serata, facendo rapidamente il giro del mondo.

La situazione è diventata molto complessa, ancor più a causa dell’attacco sferrato dall’entourage. Infatti, quest’ultimo ha sottolineato che il progetto Napoli non è più ideale per Kvaratskhelia, motivo per il quale si starebbe lavorando alla cessione. Il tutto non è molto semplice, vista anche la volontà del club di blindare il classe 2001. Stamane, i quotidiani hanno provato ad analizzare la situazione in modo concreto.

Scoppia il “caso” Kvaratskhelia: svelata la reazione del Napoli

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro vive un periodo molto complesso, nonostante l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Tra le file azzurre ci son diverse questioni da sistemare, come ad esempio quella legata a Khvicha Kvaratskhelia scoppiata ieri in tarda serata. Come confermato anche da “Il Corriere dello Sport” la reazione della società è stata molto dura, ma al tempo stesso anche concreta. Infatti, non c’è assolutamente alcuna possibilità legata alla cessione dell’esterno georgiano, secondo il punto di vista di Conte e De Laurentiis, ritenendolo un pilastro fondamentale del nuovo progetto.

L’avvento di Antonio Conte è un segnale forte per il futuro, ma prima bisognerà risolvere la grana Kvaratskhelia. La società ha risposto con un duro comunicato, sottolineando che la parola finale spetta ovviamente alla società. Al tempo stesso, Aurelio De Laurentiis non sarebbe intenzionato a cedere il classe 2001, se non ad una cifra “indecente”. Nelle ultime settimane, si è parlato del possibile rinnovo contrattuale, il quale però sembrerebbe in una fase di stalle dopo le parole dell’entourage del giocatore.

Uno dei club che potrebbe “soddisfare” le richieste azzurre è il PSG. Quest’ultimo, sarò orfano di Mbappè nella prossima stagione, e starebbe puntando Kvaratskhelia come possibile sostituto. Tra le parti c’è stato già un primo contatto, con il presidente De Laurentiis che ha rispedito al mittente una proposta da circa 100 milioni di euro. La situazione andrà monitorata ora dopo ora, vista la possibilità di assistere a repentini cambi di scena in vista del mercato.