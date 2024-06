ESCLUSIVA- Di Lorenzo vuole l’addio: pronto il braccio di ferro col Napoli, cosa succederà

Arrivano novità esclusive sul caso Di Lorenzo: i rapporti col Napoli non sembrano poter migliorare, tutti gli aggiornamenti.

Il caso Di Lorenzo sta scuotendo nel profondo tutto l’ambiente Napoli. Il calciatore ha infatti annunciato tramite il suo agente l’intenzione di voler lasciare il club azzurro, nonostante l’arrivo di Antonio Conte. La società, con l’allenatore in testa, stanno lavorando proprio per far cambiare idea al calciatore: in questo senso va il vertice avvenuto all’Hotel Parker fra l’allenatore, il ds Manna e l’agente Giuffredi della scorsa settimana.

La situazione emergente dall’incontro è stata quella di una momentanea tregua, volta a far concentrare il capitano del Napoli sull’Europeo in corso con la sua Italia. Non emergono però segnali volti ad una ricomposizione immediata della frattura e le notizia che possiamo riportare in esclusiva ne è una netta riconferma.

Di Lorenzo-Napoli, braccio di ferro in arrivo: le ultime

Secondo quanto riportato in esclusiva da Marco Giordano per Spazionapoli.it, quello che emerge attualmente fra Di Lorenzo e il Napoli è ancora un muro contro muro. Il calciatore è pronto infatti a lasciare Napoli e il suo agente infatti si sta continuando a muovere al riguardo.7

Si attendono così iniziative (anche pubbliche) molto forti al termine dell’Europeo. Non ci sono soluzioni volti a portare ad una soluzione di questa contrapposizione fra club e calciatore. Emerge anche che l’agente sia davvero disposto ad un braccio di ferro pur di fare in modo che il calciatore lasci la piazza partenopea. Le motivazioni non sono, comunque, legate al presente (quindi a Conte o Manna), ma piuttosto ad un incancrenirsi dei rapporti con la piazza.

Servirà ovviamente un’offerta congrua, ma la frattura non sembra al momento ricomponibili. La strada dell’addio è segnata e Di Lorenzo non vuole sentire motivazioni: vuole lasciare Napoli e non vuole tornare indietro su questa decisione. La situazione è solo quella di una calma apparente: dopo l’Europeo ci saranno delle prese di posizione fortissime, utili a forzare ancora di più l’addio. Si attendono aggiornamenti, ma il caso davvero sembra molto lontano rispetto ad una situazione di quiete.