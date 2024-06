Dragusin si libera per il Napoli? L’assist arriva dalla Serie A!

Dragusin resta uno dei difensori nel mirino del Napoli, il centrale rumeno, questa sera è stato protagonista con la sua Romania.

Radu Dragusin lo scorso gennaio sembrava il difensore designato ad arrivare sotto l’ombra del Vesuvio. Il centrale rumeno, tra le sorprese del bel Genoa di Alberto Gilardino, è stato il difensore più corteggiato del mercato di riparazione.

Alla fine a spuntarla è stato il Tottenham, che con la sua grande disponibilità è riuscita a bruciare la concorrenza, nonostante l’importante offerta del Napoli, spintosi sino a circa 30 milioni di euro per il calciatore, che ha poi preferito la Premier League.

Florin Manea, agente del calciatore, si è espresso questa sera ai microfoni di TV Play. L’agente di Dragusin si è complimentato con il proprio assistito per la roboante vittoria dei rumeni, in grado di schiantare l’Ucraina con un netto 3 a 0. Di seguito, uno stralcio delle sue dichiarazioni, in cui Manea ha scherzosamente citato anche il Napoli:

Poi, un passaggio sul futuro del calciatore, commentando nello specifico le voci che vedono il Tottenham interessato a Calafiori, polivalente centrale del Bologna, in gran spolvero con la maglia della Nazionale italiana allenata da Spalletti:

“Calafiori? Da ciò che so il Tottenham cerca un calciatore in difesa che sia duttile, non un centrale puro. In ogni caso, Dragusin non avrebbe problemi, non ha paura di nulla, non ci sarebbe niente in grado di stoppare lo sviluppo di un calciatore così forte”.