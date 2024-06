Caso Kvara, Manna non ci sta: la contromossa coglie tutti in contropiede

Il Napoli è pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Le ultimissime sulla situazione legata al georgiano.

La storia d’amore tra Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Nelle ultime ore. è scoppiato un vero e proprio caso legato all’esterno azzurro. L’agente e il papà del calciatore hanno rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando la propria volontà di abbandonare il progetto azzurro. A tal proposito, durante la notte appena trascorsa è arrivata la dura risposta del Napoli, con il club azzurro che ha di fatto “blindato” ancora una volta il classe 2001.

Aurelio De Laurentiis e l’intera società non sono assolutamente disposti a cedere Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è stato uno dei protagonisti dello Scudetto, nonostante la stagione appena trascorsa non sia stata delle migliori. L’avvento di Antonio Conte ha poi “bloccato” in modo importante l’esterno, il quale dovrà diventare uno dei pilastri di maggior qualità nel nuovo progetto. Infatti, le parole dell’agente non preoccupano il club, con quest’ultimo che detiene il controllo totale della situazione.

Kvaratskhelia, Manna pronto a volare in Germania: le ultime

Il Napoli non vuole assolutamente fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, vanta qualità enormi e dovrà essere uno dei volti principali da cui ripartire. La società lo sa, motivo per il quale non vorrebbe dare un primo dispiacere ad Antonio Conte. Infatti, l’allenatore azzurro ritiene il calciatore incedibile e non accetterà alcuna condizione per la cessione. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” le parole dell’agente hanno fatto rapidamente il giro del mondo, destando preoccupazione nell’ambiente azzurro. Non a caso, il DS Manna avrebbe deciso di volare in Germania per incontrare il calciatore impegnato per gli Europei e il suo agente Mamuka Jugeli.

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei calciatori più importanti per il Napoli. Nonostante l’ultima stagione sia stata sottotono, il club azzurro crede fermamente nelle qualità del giocatore. Quest’ultimo, nonostante la giovane età, vanta una personalità importante capace di regalare alla squadra importanti traguardi.

Oltre a ciò, però, il classe 2001 sarebbe finito nel mirino di tanti club europei. Su tutti, c’è il PSG ormai orfano di Mbappé, il quale ha già sposato il progetto del Real Madrid. Proprio da qui, nasce la volontà di investire tutto sul georgiano. Nelle ultime settimane, a Castel Volturno è arrivata una proposta da circa 110 milioni di euro, la quale però è stata rifiutata dal Napoli e rispedita con forza ai francesi. Nelle prossime settimane, non è da escludere un possibile rilancio.