Ultim’ora Napoli-Buongiorno, accordo vicino! L’annuncio di Fabrizio Romano

L’attenzione di tutti è rivolta verso l’Europeo, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte è molto attivo in sede di calciomercato.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di investire in questa sessione di calciomercato estivo tanti milioni di euro nel proprio reparto arretrato. Dopo l’errore di sostituire Kim Kim-Jae con l’inesperto Natan e gli orrori commessi nel corso della stagione appena terminata da tutti i difensori azzurri, di fatto, il club partenopeo ha l’assoluta esigenza di prendere almeno due difensori centrali.

Anche perché Antonio Conte ha tutta l’intenzione di portare il Napoli a giocare con una difesa a tre. In queste settimane, quindi, tanti nomi di difensori centrali sono stati accostati al club partenopeo. Tuttavia, il primo obiettivo in assoluto di Giovanni Manna (nuovo direttore sportivo azzurro) è soltanto uno: Alessandro Buongiorno del Torino. Proprio sul futuro del capitano del team granata ci sono delle grosse novità di questi minuti.

Calciomercato Napoli, Buongiorno è sempre più vicino: ecco il perché

A darle sul proprio profilo ufficiale di X è ‘Fabrizio Romano‘, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato. Secondo queste ultime indiscrezioni, di fatto, Alessandro Buongiorno è davvero entusiasta della possibilità di giocare con la maglia del Napoli. La trattativa tra il club azzurro ed il calciatore sta compiendo continui passi in avanti, mentre quella con il Torino di Urbano Cairo ancora deve iniziare.

Il Napoli, infatti, sta preparando un’offerta da presentare al club granata. Bisogna ricordare che Urbano Cairo ha ribadito di voler ben 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il cartellino di Alessandro Buongiorno. Tuttavia, Giovanni Manna potrebbe ottenere un piccolo sconto grazie alla volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra.

Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di Alessandro Buongiorno. Anche perché l’attenzione del difensore centrale è tutta rivolta verso l’Europeo. Il capitano del Torino, infatti, è tra i giocatori convocati da Luciano Spalletti per partecipare all’edizione di quest’anno della massima competizione europea per le nazionali.

Il Napoli, però, spera comunque di chiudere prima con l’intento di evitare possibili inserimenti da parte di qualche squadra di Premier League. Il club azzurro, dunque, deve blindare ora Alessandro Buongiorno, visto che poi non potrebbe competere economicamente con le squadre inglesi. Da segnalare che Giovanni Manna, ovviamente sta guardando anche altri profili per la difesa centrale, ovvero Mario Hermoso e Rafa Marin.