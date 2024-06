Ospina svincolato, grande ritorno: arriva l’accordo a sorpresa!

Novità importante per David Ospina, il portiere si è da poco svincolato dall’Al-Nassr, ma a sorpresa c’è il grande ritorno.

Terminati i campionati nazionali, per tutti i club del mondo è tempo di concentrarsi sugli affari di calciomercato. Sono già tante le squadre che stanno piazzando i primi acquisti, soprattutto pescando tra i calciatori svincolati. Al 30 giugno 2024 saranno infatti moltissimi i calciatori liberi da vincoli contrattuali che potranno sottoscrivere nuovi accordi. Il Napoli, ad esempio, lavora per l’acquisto del difensore Mario Hermoso, che lascerà l’Atletico Madrid.

Ospina torna in Colombia, accordo raggiunto con l’Atletico Nacional

E proprio un altro ex giocatore del Napoli ha intanto trovato sistemazione. Si tratta di David Ospina, portiere colombiano che i tifosi azzurri ricorderanno per il suo trascorso all’ombra del Vesuvio. Ospina, dopo essere rimasto svincolato dall’Al-Nassr, club che lo acquistò dopo la fine dell’avventura al Napoli, ha trovato l’accordo con l’Atletico Nacional.

Si tratta di un grande ritorno per l’estremo difensore. Non solo tornerà a giocare in patria, in Colombia, ma lo farà con la maglia del club che lo lanciò nel calcio professionistico nel lontano 2006. Da allora Ospina ha vestito le maglie di Nizza, Arsenal, Napoli e come detto Al-Nassr. Un lungo percorso che riporta “a casa” il portiere che ad agosto compirà 36 anni. L’Atletico Nacional, infatti, non solo è stata la formazione che ha lanciato Ospina nel grande calcio, ma è anche quella nel quale “El Patron” è cresciuto in ambito giovanile.

I tifosi del Napoli avranno senz’altro buoni ricordi legati all’estremo difensore, arrivato in azzurro nell’estate del 2018 e chiamato a sostituire un giovanissimo Alex Meret, che si infortunò al primo giorno di ritiro a Dimaro dopo uno scontro di gioco. In panchina c’era Carlo Ancelotti al quale affidò le chiavi della porta al colombiano che convinse la dirigenza partenopea al tal punto che fu riscattato dall’Arsenal. Nei suoi trascorsi in azzurro si è spesso giocato il posto proprio con Meret, con il quale ha sempre avuto un grande rapporto personale. In più occasioni, inoltre, Ospina dichiarò come il futuro della porta del Napoli fosse al sicuro con il friulano tra i pali.

In quattro anni al Napoli, David Ospina ha collezionato 103 presenze incassando 96 reti, tenendo inviolata la rete in 39 occasioni. Nell’estate del 2022, al termine del proprio contratto con i partenopei, decise di iniziare l’avventura con l’Al-Nassr in Arabia Saudita. Oggi, invece, è arrivato l’annuncio dell’Atletico Nacional per il ritorno a casa del Patron.