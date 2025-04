Il migliore in casa Napoli, al Dall’Ara è tra i protagonisti: voti da urlo in pagella!

Nonostante la prestazione del Napoli non si stata esaltante, un calciatore azzurro ha rubato la scena al Dall’Ara.

Tutti si aspettavano qualcosa in più dal Napoli, ancor più dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Il pareggio a Bologna ha il sapore di occasione persa, ma al tempo stesso permette ai partenopei di restare a -3 dalla vetta. Il gap con l’Inter non è molto ampio, ancor più quando i leader della squadra si comportano da tali. Al Dall’Ara è arrivata una prestazione super da parte di una delle pedine inamovibili nello scacchiere di Antonio Conte.

Il primo tempo del Napoli a Bologna è stato “imponente”. Tale aggettivo rispecchia al meglio la prima frazione degli azzurri, i quali sono apparsi impeccabili chiudendo i primi 45′ minuti anche in vantaggio. La missione è stata resa possibile anche grazie ad uno degli uomini più importanti in assoluto: Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista del Napoli ha fatto il bello e il cattivo tempo nella prima frazione, salvo poi “svanire” nella seconda. In realtà, però, a rubare la scena è stata la rete che ha portato in vantaggio i partenopei. La marcatura è stata siglata proprio dal camerunese, il quale si è involato verso la porta battendo Skorupski.

La marcatura non è passata inosservata a “La Gazzetta dello Sport”, la quale ha sancito Anguissa come il migliore in campo tra le file del Napoli. La rosea ha spiegato le motivazioni, elogiando la prestazione del calciatore e la rete messa segno dallo stesso. Di seguito l’analisi.

Gazzetta dello Sport 6.5 : “Per la serie lo chiamavano Bulldozer : s’invola in solitaria spazzando via di fisico gli avversari e deposita l’1-0. Ammonito, niente Empoli”.

Il pareggio di Bologna non sarà stato il risultato sperato, ma in una stagione lunga come quella della Serie A ogni punto può fare la differenza. Con l’Inter che rallenta, il Napoli di Conte resta aggrappato al treno delle prime posizioni. A -3 dalla vetta, gli azzurri hanno ancora tutto il tempo per colmare il gap, ma serve una cosa sopra ogni altra: continuità.

La prossima sfida contro l’Empoli sarà un banco di prova importante, anche se Anguissa dovrà guardarla dalla tribuna per squalifica. Un’assenza pesante, certo, ma anche un’opportunità per gli altri di dimostrare che il Napoli non è solo un uomo, ma un gruppo. Una cosa è certa: la strada è lunga, ma il potenziale c’è. Basta metterlo in campo, settimana dopo settimana, senza lasciare punti per strada.