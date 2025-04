Ndoye al Napoli, il retroscena sull’affare spiazza tutti: c’entra anche Conte!

Il Napoli ha seguito a lungo Dan Ndoye. Quest’ultimo, nel match andato in scena ieri è stato un assoluto protagonista tra le file del Bologna.

Bologna-Napoli non è stata affatto una partita scontata. Prima il vantaggio siglato da Anguissa, poi la seconda frazione da incubo degli azzurri che hanno fatto emergere il Bologna e in modo particolare Dan Ndoye. Quest’ultimo, ha fatto il bello e il cattivo tempo nel rettangolo verde, mettendo in seria difficoltà Giovanni Di Lorenzo. Oltre alla rete, lo svizzero è poi riuscito a rendersi pericoloso in diverse zone del campo. Tutto ciò lascia un grande quesito: se fosse stato l’uomo giusto per sostituire Kvaratskhelia a gennaio?

Ndoye protagonista contro il Napoli: c’è un retroscena importante

Dan Ndoye protagonista assoluto contro il Napoli. L’esterno del Bologna è reduce da una prestazione super contro gli azzurri, ma non solo per la rete che è poi valsa il pareggio finale (1-1). A rubare la scena sono stati gli strappi dello svizzero, il quale è stato un avversario scomodissimo per Giovanni Di Lorenzo.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” proprio il passato di Dan Ndoye è legato al Napoli. Nella sessione invernale di calciomercato, una volta ceduto Khvicha Kvaratskhelia al PSG, il club azzurro avrebbe pensato in modo concreto all’esterno svizzero. Quest’ultimo, non era al primo posto nelle gerarchie del DS Manna visto l’assalto (mai concretizzato) ad uno tra Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi.

Il calciatore del Bologna sarebbe potuto sbarcare in Campania grazie ad un’offerta tra i 20 e i 30 milioni di euro, la quale però non è mai arrivata. Il retroscena riguarderebbe Antonio Conte, il quale non sarebbe mai stato pienamente convinto di puntare sul calciatore svizzero. Tale decisione, però, potrebbe rappresentare una “scommessa persa” per il tecnico, ancor più perché le quotazioni di Dan Ndoye hanno superato anche i 30 milioni di euro.