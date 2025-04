“Scudetto? Napoli come il Venezia”: l’attacco arrivato da Bologna è durissimo!

La prestazione del Napoli contro il Bologna è stata tutt’altro che entusiasmante. Non a caso, nelle ore successive al match è arrivato un attacco incredibile alla squadra e non solo.

Tutti si aspettavano una reazione da parte del Napoli che però non è mai arrivata. Dopo un primo tempo ben giocato e chiuso in vantaggio per 0-1, i tifosi son stati costretti ad assistere alla prova “insufficiente” degli azzurri. Quest’ultimi, nella seconda frazione di gioco hanno faticato e non poco, lasciando totalmente il pallino del gioco agli uomini di Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, ha di fatto “annichilito” Antonio Conte grazie alle giocate dei suoi ragazzi e tanto altro. Non a caso, da Bologna è arrivato un attacco durissimo nei confronti dei partenopei.

Attacco durissimo al Napoli: “È finito come un Venezia qualsiasi”

Il Napoli pareggia sul campo del Bologna e non sfrutta il passo falso dell’Inter a Parma. Il gap tra le prime due della classe resta invariato, con i nerazzurri che guidano la Serie A con tre punti di vantaggio sui partenopei. In realtà, però, il match andato in scena al Dall’Ara continua a far discutere.

Ad essere finito nell’occhio del ciclone è il secondo tempo degli azzurri. Quest’ultimi, sono apparsi quasi “arrendevoli”, dando vita ad una prova di resistenza piuttosto che ad una partita di calcio. Il motivo è stato prettamente fisico, vista la stanchezza palesatasi negli ultimissimi minuti.

Dall’Emilia, però, non fanno sconti e sfoggiano un attacco durissimo nei confronti del club azzurro. Come riportato da “La Repubblica” della sezione di Bologna, il pareggio va anche stretto ai padroni di casa. Di seguito la ricostruzione del quotidiano in merito a quanto accaduto sul rettangolo verde.

“Lezione di calcio di Italiano a Conte e solo applausi per MaraNdoye e per il Bologna. Il Napoli è stato annichilito per tutto il secondo tempo, dopo esser venuto qui per inseguire il sogno Scudetto. In realtà, la squadra di Conte è finita come un Venezia qualsiasi e perderla al 94′ sarebbe stato davvero insoportabile. Una cosa è certa: è il Napoli ad aver fermato il Bologna, non di certo il contrario”.

Si tratta, quindi, di un clamoroso attacco nei confronti del Napoli che però non può ormai rimediare. La prestazione fornita dagli azzurri è stata incredibilmente sottotono, motivo per il quale sarà cruciale ripartire già nel prossimo match. Ad attendere i partenopei c’è l’insidioso Empoli di Roberto D’Aversa.