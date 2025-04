Infortunio McTominay, ansia in casa Napoli: la verità sulle sue condizioni

Scott McTominay è stato vittima di un infortunio nel match contro il Bologna. Di seguito l’analisi sulle condizioni dello scozzese.

Il Napoli ha lasciato Bologna con un punto guadagnato sul campo, ma non solo. Oltre al rammarico per l’occasione non sfruttata a pieno, lo staff azzurro è apparso molto preoccupato a causa delle condizioni di Scott McTominay. Quest’ultimo, è uscito anzitempo dal campo per un problema fisico che gli ha impedito di proseguire la propria gara. Al momento, la preoccupazione è alta ancor più a causa dell’importanza dello scozzese nello scacchiere di Antonio Conte.

Conte in ansia: le ultime sull’infortunio di McTominay

In vetta alla classifica non è cambiato nulla. Il gap tra Inter e Napoli continua ad essere di tre punti, ovviamente anche dopo i rispettivi pareggi contro Parma e Bologna. Il punto guadagnato dagli azzurri ha un sapore particolare, in quanto vale come una sorta di “occasione persa”.

In realtà, però, a preoccupare Antonio Conte non è solo la prestazione dei suoi. Come riportato da “Il Mattino” è altissima l’attenzione nei confronti di Scott McTominay. Quest’ultimo, ha rimediato un problema fisico che non gli ha permesso di terminare la gara. Il calciatore è stato vittima di un brutto contrasto di gioco, il quale gli ha provocato un forte dolore al bacino e anche alla caviglia. Non a caso, l’ex Manchester United è apparso “impossibilitato” a correre.

La situazione non è chiarissima al momento, ma ovviamente seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Quest’ultimo, con ogni probabilità verrà sottoposto agli esami clinici del caso per capire l’entità dell’infortunio. Antonio Conte, come giusta che sia, spera di avere il centrocampista a disposizione per la sfida contro l’Empoli.